Grevena TV || ΤΩΡΑ: Δείτε την έντονη χιονόπτωση στην πόλη των Γρεβενών (εικόνες- video)

Ιανουάριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε τι χιόνι ρίχνει τώρα 11:40 πμ (24-1-2017) στην πόλη των Γρεβενών. Εάν δεν είναι αυτή έντονη χιονόπτωση τότε ποιά είναι;

Video από την camera του Grevena TV, μέσα από το studio του Starfm 9 33: Δείτε και εικόνες: (Κάντε κλικ παρακάτω για μεγέθυνση)





This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 24th, 2017 at 11:40 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.