1 τρισεκατομμύριο ετησίως το κόστος του καπνίσματος

Ιανουάριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Το ό,τι το κάπνισμα προκαλεί σοβαρότατα προβλήματα υγείας, ότι μπορεί να προκαλέσει το θάνατο και ότι επιβαρύνει τη τσέπη είναι ευρέως γνωστά. Αλλά ποιο είναι το κόστος που πραγματικά προκύπτει; Αυτό μόνο λίγοι μπορούν να φανταστούν.



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έδωσε τώρα στη δημοσιότητα στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Μαζί με το Εθνικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο στις ΗΠΑ εξέδωσε έκθεση από την οποία προκύπτει ότι το κόστος του καπνίσματος για την παγκόσμια οικονομία ανέρχεται στα 950 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ειδικοί συμπεριέλαβαν το κόστος της θεραπείας ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα καθώς και τα διαφυγόντα κέρδη από την μείωση της παραγωγικότητας εξαιτίας των απουσιών των εργαζομένων που ασθενούν. «Τα έμμεσα κόστη για τη θνησιμότητα είναι πολύ υψηλά. Σε χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, οι δαπάνες στην υγεία για τους καπνιστές είναι υψηλότερες σε σχέση με τους μη καπνιστές, ακόμα και εάν λάβει κανείς υπόψη του τον μικρότερο σε διάρκεια βίο των καπνιστών», αναφέρεται στην έκθεση. Σχέδιο καταπολέμησης του καπνίσματος Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει τον αριθμό των καπνιστών σε 1,1 δισεκατομμύρια ανθρώπους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% του παγκόσμιου πληθυσμού άνω των 15 χρόνων. Επιπλέον 346 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μασάνε καπνό. Περίπου έξι εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν τον περασμένο χρόνο εξαιτίας των συνεπειών του καπνίσματος, οι 600.000 από αυτούς ήταν παθητικοί καπνιστές. Το 2005 ο ΠΟΥ προχώρησε σε συμφωνία που αφορούσε τους τρόπους μείωσης του καπνίσματος και την οποία επικύρωσαν 160 κράτη. Ανάμεσα στα μέτρα που είχαν ληφθεί ήταν η αύξηση των τιμών πώλησης του καπνού και η υψηλότερη φορολογία. Το 2013 και το 2014, η φορολογία επέφερε 269 δισεκατομμύρια δολάρια στα δημόσια ταμεία.



Στην έκθεση αναφέρεται ότι εάν συνεχιστεί η πολιτική καταπολέμησης του καπνίσματος, ενδεχομένως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής κοινότητα να μετατραπεί από καταστροφή σε ένα μικρό πρόβλημα. thetoc loading…

