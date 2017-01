Όταν κάποιος στη δουλειά είναι άρρωστος!

Ιανουάριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Η Ελλάδα για ένα ακόμα χειμώνα έχει «χτυπηθεί» από τις ύπουλες ιώσεις, όμως αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με μεγάλη ψυχραιμία! Ή και όχι…



Ειδικά στα γραφεία, όπου όταν κάποιος έρχεται άρρωστος για δουλειά, όπου γίνεται δέκτης αγάπης, φροντίδας και αλληλεγγύης από τους καλούς του συναδέλφους! Ή και όχι, ξανά… Αυτό το σκηνικό, λοιπόν, που όλοι έχουμε ζήσει, έγινε αφορμή για το νέο επικό βίντεο της εκπομπής «Οτινάναι», που παρουσιάζει – όπως πάντα δίχως ίχνος υπερβολής – μία ακόμα μέρα στο γραφείο! ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ Η μισή Ελλάδα τέζα με ίωση αυτές τις μέρες… και η άλλη μισή δουλεύει δίπλα της και πανικοβάλλεται μην κολλήσει!Η υπερπαραγωγή του Οτινάναι που δείχνει τον εφιάλτη του να δουλεύεις δίπλα σε κάποιον άρρωστο: Opublikowany przez Οτινάναι na 22 styczeń 2017 gazzetta loading…

