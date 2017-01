Χιονίζει και σήμερα σε Γρεβενά και Δεσκάτη -Δείτε τι θα γίνει με τα σχολεία…

Ιανουάριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνεχή είναι και σήμερα η χιονόπτωση στην ΠΕ Γρεβενών, με το ύψος του χιονιού στην Δεσκάτη να ξεπερνά τα 5 εκατοστά.





Σύμφωνα με τον ΑΕΤΟ:

Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν κινήθηκαν σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι στα σχολεία, δεν θα μπορέσουν να έρθουν παιδιά που ζούνε σε χωριά. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, από πηγές του Δήμου Γρεβενών, τα σχολεία θα λειτουργήσουν στις 9:15. Στον Δήμο Δεσκάτης, σήμερα δεν θα ανοίξουν τα σχολεία .

