Χαράλαμπος Ορφανίδης στον Star-fm 9 33: «Ξεκινούν και στη Δυτική Μακεδονία, οι κινητοποιήσεις των Αγροτών-Κτηνοτρόφων» … (audio)

Ιανουάριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αρχίζουν σήμερα οι πρώτες επαφές των μελών του (περσινού) συντονιστικού των «Μπλόκων των Γρεβενών» είπε ο Πρόεδρος του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Καρπερού – Δήμητρας, Χαράλαμπος Ορφανίδης, μιλώντας στον Star-fm 9 33. «Δεν άλλαξε κάτι στα αιτήματά μας, με την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε το Φορολογικό, έχουμε το Ασφαλιστικό, έχουμε τώρα και την αύξηση στο πετρέλαιο, από το οποίο το 83% είναι φόροι» … «Την Παρασκευή το απόγευμα, στην αίθουσα του Δήμου Γρεβενών στο Δημαρχείο, εκλέγουμε τα όργανα και τον επικεφαλής των κινητοποιήσεων και το Σάββατο στο Άργος Ορεστικό αποφασίζουμε ως Δυτική Μακεδονία για τις επόμενες κινήσεις μας» «Δεν είμαστε απέναντι από την κοινωνία.. Εγώ προσωπικά είμαι εναντίον του κλεισίματος των δρόμων, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι διεκδίκησης…» ανέφερε ο πρώην επικεφαλής των «Μπλόκων των Γρεβενών» …

Ακούστε όλη την συζήτηση:

http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/01/starfm-933-24-1-16-orfanidis-agrotes-kthnotrofoi-grevenvn-l.mp3 Αρχείο mp3

Ας θυμηθούμε την τοποθέτηση του Χαράλαμπου Ορφανίδη, στην διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα Γρεβενών Ευάγγελου Αποστόλου:





This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 24th, 2017 at 10:52 and is filed under Grevenatv, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.