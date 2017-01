Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν πέφτεις για ύπνο με άδειο στομάχι

Ιανουάριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Το βραδινό γεύμα έχει κατά καιρούς ενοχοποιηθεί, καθώς πιστεύεται πως είναι μια από τις βασικές αιτίες αύξησης του σωματικού βάρους και μάλιστα με περιττές θερμίδες και τοπικό λίπος. Με βάση αυτό, αρκετοί άνθρωποι έχουν βάλει τέλος στη σχέση τους με αυτό, βγάζοντας το από την καθημερινότητα τους.



Μάλιστα διατροφολόγοι έχουν υποστηρίξει την άποψη αυτή μέσα από έρευνες που δείχνουν, ότι ανθρώπινο σώμα δεν λειτουργεί και δεν αποδίδει με τον ίδιο τρόπο κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, επομένως αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στη διατροφή και στο πώς κανείς τη χειρίζεται. Πόσο ορθό είναι όμως να αποκλείσετε το βραδινό σας γεύμα, με σκοπό να ρυθμίσετε το σωματικό σας βάρος; Και κατά πόσο λειτουργεί πραγματικά αυτή η τακτική; Ο εκπρόσωπος της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας, Wesley Delbridge, εξηγεί ότι είναι προτιμότερο να διορθώσετε τις διατροφικές σας συνήθειες και να καταναλώνετε ένα σωστό, ισορροπημένο βραδινό γεύμα, διαφορετικά οι συνέπειες είναι αρνητικές τόσο για την ποιότητα του ύπνου σας όσο και για τα κιλά σας. Αυξάνεται το σωματικό σας βάρος Σύμφωνα με τον ειδικό, όταν κοιμόσαστε χωρίς να έχετε προηγουμένως δειπνήσει, είναι πολύ πιο πιθανό να «παραστρατήσετε» αργότερα και όσο περισσότερο περιμένετε να πεινάσετε, τόσο πιο πολύ πέφτουν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα, με αποτέλεσμα, να καταναλώνετε οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά σας τη δεδομένη στιγμή, χωρίς να υπολογίζετε τη θρεπτική και θερμιδική του αξία. Αν αυτό συμβεί τα ξημερώματα, τότε ο μεταβολισμός χάνει την ισορροπία του. Για να σταματήσετε το αίσθημα της πείνας, προτιμήστε μερικά καρύδια ή ένα μικρό κομμάτι μαύρης σοκολάτας. Μειώνεται η μυϊκή μάζα του σώματος Προσπαθείτε να πάρετε όγκο κάνοντας πολλές επαναλήψεις με βάρη στο γυμναστήριο, ωστόσο δεν βλέπετε κανένα αποτέλεσμα. Μήπως δεν φταίει ο τρόπος που γυμνάζεστε, αλλά το γεγονός ότι παραλείπετε το βραδινό γεύμα; Μελέτες έχουν δείξει, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να σας στερήσει τις πολύτιμες ουσίες για την μετατροπή της πρωτεΐνης σε μυϊκό ιστό και το σώμα θα αρχίσει να «καίει» τον ιστό αυτό για να αποκτήσει ενέργεια. Για να αποδώσει καρπούς η γυμναστική σας, προσπαθήστε να καταναλώνετε βραδινό μερικές ώρες πριν τον ύπνο, καθώς και να πίνετε άφθονο νερό. Ενα πλήρες γεύμα, που δεν σας βαραίνει, θα σας επιτρέψει να κοιμηθείτε άνετα, χωρίς διαταραχές και θα δώσει στον οργανισμό την ευκαιρία να «επιδιορθώσει» τυχόν βλάβες. Πέφτετε στην παγίδα του τσιμπολογήματος Ενα συγκεκριμένο ωράριο γευμάτων υπόσχεται θαύματα στη γραμμή σας και την εξωτερική σας εμφάνιση. Οταν κοιμόσαστε με άδειο στομάχι, είναι πολύ πιθανό να ξυπνήσετε με τεράστια όρεξη για φαγητό και να «πέσετε με τα μούτρα» στο πρώτο γεύμα της ημέρας, που είναι το πρωινό. Αν αυτό είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, τότε δεν θα σας βλάψει, ωστόσο θα πρέπει να ορίσετε τις ακριβείς ώρες των γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να αποφύγετε το άσκοπο τσιμπολόγημα. Τα συχνά και καθορισμένα γεύματα διατηρούν το μεταβολισμό υγιή ακόμα και σε υπέρβαρα άτομα, ενώ γεμίζουν τον οργανισμό με ενέργεια. Αισθάνεστε ατονία λόγω μειωμένης ενέργειας Το σώμα χρησιμοποιεί ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο και «καίει» διαρκώς θερμίδες, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να το τροφοδοτήσετε με τα απαραίτητα ποσά, για να ανταποκριθεί στις λειτουργίες του. Οταν κοιμόσαστε με το αίσθημα της πείνας, τα επίπεδα ενέργειας που εξαντλούνται σταδιακά, επηρεάζουν αρνητικά την επόμενη ημέρα σας. Αλλάζει η διάθεση σας Ενα κενό στομάχι, προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα και συμπεριφορές, όπως η γκρίνια. Οι εναλλαγές στη διάθεση εξαιτίας της πείνας αποδεικνύονται και επιστημονικά. Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, βρήκαν ότι τα επίπεδα της σεροτονίνης, της ορμόνης που είναι υπεύθυνη για τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου, παρουσιάζουν διάφορες διακυμάνσεις όταν κάποιος δεν καταναλώνει επαρκή ποσότητα φαγητού. Αυτό επηρεάζει και τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν το θυμό. Απολαμβάνετε λιγότερο ύπνο Οι πόνοι που προκαλούνται στο στομάχι από την πείνα, κρατούν τον εγκέφαλο σε εγρήγορση και έτσι δεν απολαμβάνετε ένα βαθύ ύπνο. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν, ότι ο ελάχιστος αυτός ύπνος ασκεί αρνητική επίδραση σε άλλα κομμάτια της υγείας, όπως στο ανοσοποιητικό σύστημα που αρχίζει να εξασθενεί. bovary loading…

