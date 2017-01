Τα σχολεία την Τετάρτη στους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης…

Ιανουάριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα Γρεβενά

Με απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη, ανακοινώνεται ότι αύριο Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις 9:15, ενώ οι παιδικοί σταθμοί (Α΄ και Β΄) καθώς και οι παιδικοί σταθμοί της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΕΚΕΓ) θα λειτουργήσουν κανονικά στο ωράριό τους.

Στην Δεσκάτη

Τα σχολεία του Δήμου Δεσκάτης αύριο Τετάρτη θα ξεκινήσουν τα μαθήματα τους 1 ώρα αργότερα από την προβλεπόμενη

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 24th, 2017 at 19:38 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΕΣΚΑΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.