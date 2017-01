Συλλυπητήριο Μήνυμα του Δημάρχου Γρεβενών

Ιανουάριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Δήμαρχος κος Γιώργος Δασταμάνης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους

οικείους της εκλιπούσης Ανδρομάχης Στεργιάδου, πρώην Δημοτικής Συμβούλου και Αντιδημάρχου Γρεβενών. Η Ανδρομάχη Στεργιάδου υπηρέτησε το αξίωμά της και την πόλη επάξια κατά τα δύσκολα χρόνια της συγκρότησης του Δήμου Γρεβενών.

