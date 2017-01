«Ραβασάκια» για τις εισφορές σε 1,5 εκατ. ασφαλισμένους -Εως 28 Φεβρουαρίου η πληρωμή

Ιανουάριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Τα «ραβασάκια» με τις νέες αυξημένες εισφορές του 2017 άρχισαν να αποστέλλονται ήδη από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε 1,5 εκατ. ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ΟΓΑ, τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ.



Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί οι ασφαλισμένοι να έχουν το δικαίωμα να πληρώνουν έναντι και όχι όλο το οφειλόμενο ποσό κάθε μήνα αλλά σε αυτή την περίπτωση ο τόκος του 8% που θα επιβάλλεται εκτόξευει τις οφειλές. Επιπλέον, η έναντι πληρωμή δεν δίνει το δικαίωμα ασφαλιστικής ενημερότητας ενώ δεν παγώνουν οι διεκδικήσεις για παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η πρώτη αυξημένη εισφορά θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 28/2/2017. Οπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, τα ειδοποιητήρια καταβολής εισφορών είναι δισέλιδα με πλήρη στοιχεία για το καθαρό (εκκαθαρισμένο το 2015) φορολογητέο εισόδημα, τον ΑΜΚΑ, τις κρατήσεις ανά κλάδο, τη συνολική μηνιαία εισφορά που αναλογεί, και με κωδικό εντολής πληρωμής. Τα νέα ειδοποιητήρια περιλαμβάνουν τις τυχόν επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις για όσους δεν θα καταβάλλουν τα αναγραφόμενα ποσά, όπως και τα πιστωτικά υπόλοιπα για εκείνους που θα πληρώνουν παραπάνω. Σύμφωνα με «Τα Νέα», τα ειδοποιητήρια δεν περιλαμβάνονται βεβαιωμένες οφειλές έως τις 31/12/2016, καθώς αυτές με ευθύνη του ΚΕΑΟ θα αποστέλλονται στους οφειλέτες και θα αναρτώνται στους προσωπικούς τους ατομικούς λογαριασμούς. Να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στα στοιχεία και στο μητρώο του ΕΦΚΑ θα γίνεται με τους κωδικούς του Taxis, ενώ σε κάθε συναλλαγή θα αναγράφονται ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ. Οι ς εισφορές ξεκινούν με ποσοστά 21,2% για τους αγρότες, 26,95% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 37,95% για τους επιστήμονες, με κατώτατα ποσά από 87 ευρώ τον μήνα για τους αγρότες με ετήσιο εισόδημα ώς 4.923 ευρώ, από 158 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες με εισόδημα ώς 7.033 ευρώ και από 222 ευρώ για τους επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί).



Συνολικά μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταβληθούν πάνω από 200 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής: 100 εκατ. ευρώ πρέπει να συγκεντρωθούν από τις εισφορές των ασφαλισμένων του τέως ΟΑΕΕ (π.χ. έμποροι, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές)

65 εκατ. ευρώ πρέπει να συγκεντρωθούν από τις εισφορές των ασφαλισμένων του τέως ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι)

35 εκατ. ευρώ από τις εισφορές των ασφαλισμένων του τέως ΟΓΑ (αγρότες, κτηνοτρόφοι) iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 24th, 2017 at 09:16 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.