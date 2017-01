Ο Τραμπ ξηλώνει το κοινωνικό κράτος Ομπάμα -Δείτε τι υπέγραψε

Ιανουάριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από τις πρώτες ώρες της θητείας του ως πρόεδρος των ΗΠΑ και με τα πρώτα διατάγματα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι ξηλώνει το κοινωνικό κράτος Ομπάμα. Επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους των αντιπάλων του.



Παγώνουν οι προσλήψεις Την Δευτέρα, πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα, υπέγραψε διάταγμα με το οποίο «παγώνουν» οι προσλήψεις στις ΗΠΑ. Από το πάγωμα των προσλήψεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο, εξαιρούνται οι ένοπλες δυνάμεις. Το πάγωμα των προσλήψεων στο δημόσιο ήταν μια από τις υποσχέσεις που είχε δώσει ο Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία. Είχε διευκρινίσει ωστόσο ότι το μέτρο αυτό δεν θα αφορούσε τους τομείς της υγείας, της δημόσιας ασφάλειας και του στρατού. Η υπογραφή των πρώτων προεδρικών διαταγμάτων χαροποίησε ιδιαίτερα τους Ρεπουμπλικανούς αιρετούς. «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν χάνει χρόνο για να θέσει σε εφαρμογή τις υποσχέσεις του» σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Πολ Ράιαν. Με το πάγωμα των προσλήψεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο «έκανε ένα πρώτο καθοριστικό βήμα για τον έλεγχο της γραφειοκρατίας στην Ουάσινγκτον. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους για να ενισχύσουμε αυτές τις δράσεις και να παράσχουμε αποτελέσματα στον λαό», πρόσθεσε. Στο προεκλογικό «συμβόλαιό του με τους Αμερικανούς ψηφοφόρους» ο Τραμπ είχε θέσει ψηλά στην ατζέντα του το πάγωμα των προσλήψεων, που το είχε εντάξει στο κεφάλαιο που αφορούσε «την εξάλειψη της διαφθοράς και της διαπλοκής» με τα λόμπι. Εκτός οι ΗΠΑ από τη συνθήκη ελεύθερου εμπορίου TPP Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε επίσης, στο Οβάλ Γραφείο, το διάταγμα που βάζει τέλος στη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύμπραξη της Περιοχής του Ειρηνικού, τη συνθήκη ελευθέρου εμπορίου που διαπραγματευόταν επί σειρά ετών η κυβέρνηση του προκατόχου του, Μπαράκ Ομπάμα. Η συνθήκη αυτή, που θεωρήθηκε ως αντίβαρο στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας, υπογράφηκε το 2015 από 12 χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού που αντιπροσωπεύουν το 40% της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, δεν είχε τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. «Το είχαμε πει από καιρό» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες στην τελετή, προσθέτοντας ότι η απόφαση αυτή «είναι ένα καλό πράγμα για τον εργαζόμενο Αμερικανό». Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του είχε χαρακτηρίσει «φρικτή» τη συμφωνία και δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρονταν το συντομότερο δυνατόν από αυτήν. Στα τέλη του 2016 ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, εκ των υποστηρικτών της συμφωνίας, είχε αναγνωρίσει ότι χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ η εφαρμογή της TPP «δεν έχει νόημα». Η συνθήκη αυτή είχε υπογραφεί από 12 χώρες: την Αυστραλία, το Μπρουνέι, τον Καναδά, τη Χιλή, την Ιαπωνία, τη Μαλαισία, το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία, το Περού, τη Σιγκαπούρη, τις ΗΠΑ και το Βιετνάμ. Τέλος στη χρηματοδότηση ΜΚΟ που είναι υπέρ των αμβλώσεων Στην ίδια τελετή, ο Τραμπ υπέγραψε και μια οδηγία που απαγορεύει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση σε διεθνείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες τάσσονται υπέρ των αμβλώσεων. Η απόφαση αυτή αναμένεται ότι θα προκαλέσει την έντονη αντίδραση των αμερικανικών οργανώσεων οικογενειακού προγραμματισμού και εκείνων που προασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών. Στην κυβέρνηση του Τραμπ πολλοί αξιωματούχοι έχουν ταχθεί ανοιχτά εναντίον του δικαιώματος στην άμβλωση. Παρόμοιους περιορισμούς είχε επιβάλει για πρώτη φορά ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν, τη δεκαετία του 1980. Ο Δημοκρατικός Μπιλ Κλίντον ήρε τον περιορισμό στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, όμως η απόφασή του ακυρώθηκε κατόπιν από τον Ρεπουμπλικανό Τζορτζ Ου. Μπους. Με τη σειρά του, ο Μπαράκ Ομπάμα ακύρωσε την ακύρωση του Μπους. Ξηλώνει το Obamacare Με την ομιλία του κιόλας την Παρασκευή, την ημέρα της ορκωμοσίας του, ο Τραμπ είχε επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους του προκατόχου του: Δεν έκανε ούτε μία αναφορά στην υγεία στην πρώτη του προεδρική ομιλία, άλλα μια σαφής ένδειξη ότι ετοιμάζεται να τροποποιήσει σε μεγάλο βαθμό το «ObamaCare», το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Μπάρακ Ομπάμα για την υγεία. Αλλωστε λίγες ημέρες πριν ορκιστεί είχε προαναγγείλει μέσω twitter ότι θα το αλλάξει ριζικά: «Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι το πρόγραμμα Obamacare δεν λειτουργεί» έγραφε στις 3/1/2017. «Εξαφάνισε» την ισπανική εκδοχή της ιστοσελίδας του Λευκού Οίκου; Μία ακόμη κίνηση που φέρεται να έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τα πρώτα 24ωρα της θητείας του, έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Η ισπανική σελίδα της ιστοσελίδας του Λευκού Οίκου «χάθηκε» μετά από την ορκωμοσία του Τραμπ, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Μαδρίτης. «Λυπούμαστε που η ισπανική μετάφραση αυτού του ιστοτόπου καταργήθηκε, δεν μας φαίνεται καλή ιδέα κάτι τέτοιο», σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Αλφόνσο Νταστίς. «Δεδομένου ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν 52 εκατομμύρια άνθρωποι που μιλούν ισπανικά, δεν είναι καλή ιδέα να καταργείς ένα τέτοιο όργανο επικοινωνίας», πρόσθεσε. Οι Λατινοαμερικάνοι αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα στις ΗΠΑ- 56,6 εκατ. άνθρωποι- ενώ περίπου 40 εκατ. από αυτούς μιλούν ισπανικά με τα μέλη των οικογενειών τους. Λευκός Οίκος: Είναι τεχνικό θέμα Το θέμα απασχόλησε και την ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Σον Σπάισερ. Οταν ρωτήθηκε σχετικά, απέδωσε το ζήτημα σε τεχνικούς λόγους, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει ανθρώπους που δουλεύουν νυχθημερόν, για να ετοιμάσουν την πλήρη έκδοση της ιστοσελίδας. Παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι σε αυτή θα υπάρχει μελλοντικά ισπανική έκδοση. Ο ισπανικός ιστότοπος του Λευκού Οίκου είχε δημιουργηθεί το 2009 από την κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα. Η «εξαφάνισή» του προκάλεσε συζήτηση, κυρίως γιατί στην προεκλογική καμπάνια του ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση των Λατινοαμερικανών στις ΗΠΑ. Επιπλέον, είχε κατηγορήσει τον Τζεμπ Μπους- αντίπαλός του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών- επειδή μιλούσε ισπανικά. Στην κυβέρνηση Τραμπ δεν μετέχει κανείς ισπανόφωνος, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 30 χρόνια.



Στο στόχαστρο οι μετανάστες Ο Λευκός Οίκος διεμήνυσε εξάλλου ότι οι μετανάστες χωρίς χαρτιά που έχουν ποινικό μητρώο, ή σε βάρος των οποίων εκκρεμούν ποινικές διώξεις, θα είναι οι πρώτοι που θα στοχοθετηθούν στο πλαίσιο των απελάσεων που είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτοί που ενδέχεται να εγκληματήσουν ή το έχουν κάνει ήδη», όσοι έχουν ποινικό μητρώο, ή «υπάρχει ανοικτός φάκελος της δικαιοσύνης σε βάρος τους» είναι «αυτοί στους οποίους θα επικεντρωθούμε», ανέφερε ο Σον Σπάισερ, ο νέος εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Κατόπιν «υπάρχει μια ολόκληρη σειρά προσώπων που θα πρέπει να ταυτοποιήσουμε, αυτοί που έχουν παραμείνει (στη χώρα) μετά τη λήξη της βίζας τους, αυτοί που έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα», συνέχισε ο ίδιος. «Προς το παρόν, θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτούς που έχουν διαπράξει εγκλήματα στη χώρα μας», επέμεινε. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα απελαύνονταν και οι περίπου 11 εκατομμύρια μετανάστες χωρίς χαρτιά που ζουν στις ΗΠΑ, καταφερόμενος ιδιαίτερα ενάντια στους ισπανόφωνους. Αργότερα, δεσμεύθηκε ότι θα απελαθούν κατά προτεραιότητα τα κακοποιά στοιχεία, ήτοι από «δύο ως τρία εκατομμύρια» άνθρωποι. Οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών φοβούνται ότι ο νέος ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θα ακυρώσει ένα πρόγραμμα που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση του δημοκρατικού προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, του λεγόμενου DACA, μετά τον Ιούνιο του 2012, χάρη στο οποίο 750.000 παράτυποι μετανάστες ηλικίας κάτω των 16 ετών όταν εισήλθαν στην αμερικανική επικράτεια εξασφάλισαν άδειες παραμονής και εργασίας. Πηγή Φωτό: Associated Press iefimerida

