Ομολόγησε και βιασμό σε βάρος του 6χρονου ο 15χρονος δράστης

Ιανουάριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου πως μπόρεσε ένας ανήλικος να φτάσει στην διάπραξη ενός τόσο φρικτού και στυγερού εγκλήματος και μάλιστα σε βάρος ενός άλλου μικρού παιδιού.

Ο 15χρονος που στο παρελθόν είχε απασχολήσει πάλι τις Αρχές για απόπειρα βιασμού ανηλίκου, ομολόγησε κατά την πολύωρη ανάκρισή του στους αστυνομικούς, πως αποπλάνησε, τον 6χρονο Μεχμεταλί Σεζάλ από τον καταυλισμό Ρομά στο Αλάν Κουγιού της Κομοτηνής, τον οδήγησε στο εγκαταλελειμμένο σπίτι που βρέθηκε νεκρός και σκεπασμένος με ένα μπουφάν και μία κουρτίνα, τον έδεσε στα χέρια και στα πόδια, τον χτύπησε, τον βίασε και στο τέλος τον σκότωσε με ασφυκτικό θάνατο… Τον δράστη είδαν τελευταία φορά με το θύμα αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην Αστυνομία και έτσι προσήχθη ο 15χρονος, ο οποίος δεν άργησε μάλιστα χθες να τους υποδείξει και το σημείο που βρισκόταν νεκρό το άτυχο 6χρονο αγοράκι, που αναζητούσε ο πατέρας του από το απόγευμα της Κυριακής και είχε εκδοθεί Amber Alert για την εξαφάνισή του. Το πόρισμα του ιατροδικαστή Κομοτηνής κ. Νίκου Κιφνίδη που πραγματοποίησε τη νεκροψία-νεκροτομή, σήμερα το πρωί, είναι καταπέλτης για τον 15χρονο και την αγριότητα που άσκησε στον 6χρονο παιδάκι… Σύμφωνα λοιπόν με τον ιατροδικαστή, οι εκδορές στο πρόσωπο και τα υπόλοιπα σημάδια στον λαιμό, αποδεικνύουν πως ο δράστης με το ένα χέρι έκλεισε το στόμα του παιδιού και με το άλλο τον στραγγάλισε, ενώ από την αγρίοτητα που επέδειξε κατά τον βιασμό, το 6χρονο αγοράκι είχε υποστεί ρήξη ορθού εντέρου. Σε βάρος του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για αποπλάνηση ανηλίκου, βιασμό και ανθρωποκτονία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Κομοτηνής. news247 loading…

