Κραυγή αγωνίας για την έλλειψη αίματος σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία

Ιανουάριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Αντιμέτωποι με ελλείψεις αίματος βρίσκονται οι περίπου 700 ασθενείς-μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΠΑΣΠΑΜΑ) οι οποίοι, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, είχαν αντιμετωπίσει το ίδιο ζήτημα τον Σεπτέμβριο του 2016.



Όπως καταγγέλλουν με μια ανακοίνωση τους ενημέρωσαν ότι αν δεν φροντίσουν οι ίδιοι για το αίμα που θα πρέπει να λάβουν με μετάγγιση, ο κρατικός μηχανισμός «θα τους εξασφαλίσει μία μόνο μονάδα αίματος (οι ασθενείς χρειάζονται 2-3 μονάδες αίματος κάθε 2-3 εβδομάδες)». Ωστόσο προκαλεί εντύπωση γιατί στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος δεν ασκεί καμία κριτική στο υπουργείο Υγείας και πολύ περισσότερο στο εθνικό κέντρο αιμοδοσίας αλλά επιρρίπτει τις ευθύνες μόνο στη διοίκηση του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Η ανακοίνωση του συλλόγου έχει ως εξής: Πρόσφατα δυστυχώς, το Σεπτέμβριο 2016, είχαμε και πάλι κάνει έκκληση για τις δραματικές ελλείψεις σε αίμα στους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς από Μεσογειακή Αναιμία, που νοσηλεύονται και μεταγγίζονται συστηματικά στο Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, οι οποίες είναι καθολικές και συνεχιζόμενες. Για άλλη μια φορά, μια πρόχειρη ανακοίνωση που αναρτάται απειλητικά και αιφνιδίως στον πίνακα ανακοινώσεων της μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας, ζητεί την κατανόηση των ασθενών για τις καθολικές ελλείψεις και τους γνωρίζει εμμέσως ότι, εάν δεν φροντίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους, ο κρατικός μηχανισμός θα τους εξασφαλίσει μία μόνο μονάδα αίματος (οι ασθενείς χρειάζονται 2-3 μονάδες αίματος κάθε 2-3 εβδομάδες). Οι αιτιολογίες της τωρινής έλλειψης είναι: – H κακοκαιρία και η εξ’ αυτής αδυναμία υλοποίησης εξωτερικών αιμοληψιών, ή προσέλευσης αιμοδοτών – Η γρίπη, που στερεί στους αιμοδότες τη δυνατότητα να αιμοδοτήσουν – Οι μειωμένες αποστολές μονάδων αίματος από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Παρά τα ανωτέρω, εν μέρει αληθή και αποδεκτά, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, που ζητούν επιτακτικά απάντηση: – Ο ιός της γρίπης ακόμα στη χώρα μας είναι στην έναρξη ανάπτυξης των κρουσμάτων, αναμένεται δε να έχει πλήρη έξαρση τους επόμενους δύο μήνες. Τι σκοπεύει να κάνει η Αιμοδοσία και η Διοίκηση του Νοσοκομείου ώστε το γεγονός αυτό να μην επηρεάσει την επάρκεια σε αίμα;



– Η εμφάνιση του ιού της γρίπης δεν είναι φετινό φαινόμενο ούτε παρθενογένεση. Τι προληπτικά μέτρα έλαβαν οι εμπλεκόμενοι φορείς για να μην εκδηλωθεί τόσο έντονη έλλειψη; – Πώς είναι δυνατόν να καλύψουν για μία ακόμη φορά οι πάσχοντες με δικούς τους αιμοδότες τις ανάγκες τους σε αίμα, όταν το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον είναι πεπερασμένο και η Αιμοδοσία δεν λειτουργεί το απογευματινό ωράριο, με αποτέλεσμα να διώχνουν τους αιμοδότες που πρόθυμοι μεταβαίνουν για να προσφέρουν το πολύτιμο αίμα τους; Γιατί δε λειτουργεί η αιμοδοσία κατά τις απογευματινές βάρδιες; – Αν υπάρχει έλλειψη επαρκούς παραϊατρικού προσωπικού, τι ενέργειες και πιέσεις έχουν ασκηθεί στην κατεύθυνση της έστω και προσωρινής επίλυσης του θέματος; – Γιατί, αφού υπάρχει έλλειψη προσωπικού, την οποία δεν αμφισβητούμε, μετακινούνται άτομα από την Αιμοδοσία, προς άλλα τμήματα του Νοσοκομείου; – Γιατί η Αιμοδοσία του Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" αρνήθηκε να μεταβεί στη Ξάνθη, όπου ο εκεί τοπικός Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών (ΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ) κάθε χρόνο οργανώνει 4 αιμοληψίες και όλες τις μονάδες τις αποστέλλει στο ανωτέρω Νοσοκομείο; Η απώλεια της προγραμματισμένης για τη 15η Ιανουαρίου αιμοδοσία και η αντίστοιχη του καλοκαιριού, χωρίς έγγραφες και αιτιολογημένες εξηγήσεις, στερεί από το Νοσοκομείο μας 1.200 περίπου μονάδες αίματος. Πώς σκοπεύει η Αιμοδοσία να καλύψει αυτό το κενό; – Γιατί, ενώ εγγράφως ενημερώσαμε για το ανωτέρω ζήτημα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το από 4/1/2017 έγγραφό μας, ουδέποτε έχουμε λάβει έγγραφη απάντηση και ποτέ δε δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις, πώς αφήνεται να χαθεί μία τόσο πολύτιμη πηγή αίματος για το Νοσοκομείο μας και εν τέλει για τους θαλασσαιμικούς ασθενείς; Πώς είναι τελικώς δυνατό και αποδεκτό σε κάθε σοβαρό, πλην όμως εκ των προτέρων γνωστό και προβλέψιμο περιστατικό, οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς να ταλαιπωρούνται και να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί η βασική θεραπευτική τους αγωγή; Ούτε η κακοκαιρία, ούτε η γρίπη, ούτε οι καλοκαιρινές ελλείψεις είναι πρωτοεμφανιζόμενα φαινόμενα. Αυτό που αποτελεί καινοτομία, είναι επί ένα σχεδόν έτος, οι πάσχοντες, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, να απειλούνται με έλλειψη αίματος, με αναβολές μεταγγίσεων και να πιέζονται ασφυκτικά να βρουν οι ίδιοι το αγαθό εκείνο που η Πολιτεία και οι άμεσα υπεύθυνοι όφειλαν να έχουν φροντίσει να υπάρχει σε επάρκεια.

