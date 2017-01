Κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας || Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Ταξιάρχων: Στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας ο Παναγιώτης Ντζιοβάρας

Ιανουάριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, τοποθετήθηκαν – μετακινήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως: ΚΟΚΚΙΝΗΣ Νικόλαος, από Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων/Α.Ε.Α. στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, ως Διευθυντής.

ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ Στυλιανός, στο Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΚΡΙΚΑΣ Δημήτριος, στην Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αχιλλέας, από Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος.

ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ Αθανάσιος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΤΗΛΕΛΗΣ Γεώργιος, στο Γραφείο Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

ΤΖΟΥΜΑΪΛΗΣ Θεολόγος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος, στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΚΑΪΠΑΚΗΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ Δημήτριος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ Παναγιώτης , στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Μιλτιάδης, από Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, ως Βοηθός.

ΤΟΛΙΑΣ Ιωάννης, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ Παναγιώτης, από Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης / Α.Ε.Α. στο Γραφείο Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α., συνεχιζομένης αποσπάσεώς του στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/Υπουργείου Εσωτερικών.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αναστάσιος, από Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.

ΒΟΓΛΗΣ Ευάγγελος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Ηπείρου, ως Βοηθός.

ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Παναγιώτης, στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΜΑΡΟΥΔΑΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΨΩΜΑΣ Γεώργιος, από Γ.Α.Δ. Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως Διευθυντής.

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, στην Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΚΑΛΥΒΑΣ Κωνσταντίνος, στη Γ.Α.Δ. Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Βοηθός.

ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ Γεώργιος, από Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων /Α.Ε.Α. στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.

ΚΑΣΤΑΝΗΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Βοηθός.

ΧΑΡΩΝΗ Παναγιώτα, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας, όπου υπηρετεί.

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ Κωνσταντίνος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Β/Α Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Αβραάμ, από Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ως Διευθυντής.

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΟΣΤΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Νικόλαος, από Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ως Βοηθός.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, από Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. στον Κλάδο Τάξης/Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος.

ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ευστράτιος, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ Γεώργιος, από Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ν/Α Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής, ως Διευθυντής.

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Βασίλειος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΑΓΑΚΟΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Νοτίου Αιγαίου, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΦΟΥΤΑΚΗΣ Αριστείδης, από Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά, ως Διευθυντής.

ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ηλίας, στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος, από Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, ως Βοηθός.

ΓΚΡΑΝΑΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΝΤΕΛΗΣ Στυλιανός, στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΣΑΝΙΔΑΣ Παρασκευάς, από Γ.Α.Δ. Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, ως Υποδιευθυντής.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος, στη Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ Παναγιώτης, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Β/Α Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας, ως Διευθυντής.

ΛΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ Αντώνιος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Ιωάννης, από Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, ως Διευθυντής.

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, λήγουσας αποσπάσεώς του στη Γραμματεία Πειθαρχικών Συμβουλίων/Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΤΖΕΦΕΡΗΣ Πέτρος, από Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α. στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής, λήγουσας αποσπάσεώς του στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων.

ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αθανάσιος, στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ Δημήτριος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Νικόλαος, από ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, ως Διευθυντής.

ΔΟΥΒΑΛΗΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Ηλίας, από Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων.

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ Γεώργιος, από Β’ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου στην Α’ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, ως Διευθυντής.

ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ Ιωσήφ, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΦΕΥΓΑΣ Θωμάς, από Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος/Α.Ε.Α. στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, ως Διευθυντής.

ΚΟΤΛΙΔΑΣ Χρήστος, από Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας/Α.Ε.Α. στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.

ΣΔΟΥΚΟΣ Μιχαήλ, στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΓΚΑΡΙΛΑΣ Ελευθέριος, από Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο στη Γ.Α.Δ. Αττικής/Υποδιεύθυνση Διοικητικών Εξετάσεων.

[ΥΓ] ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Αντώνιος, στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Υποδιευθυντής.

[ΥΓ] ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

[ΥΓ] ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

[ΥΓ] ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Στέφανος, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, όπου υπηρετεί.

[ΥΓ] ΒΥΝΑΚΟΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

[Ε.Κ.] ΠΟΛΛΑΤΟΥ Ιωάννα, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

