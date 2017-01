Ιανουάριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας, από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος, υπό την Προεδρία της Αντιστρατήγου Ζαχαρούλας ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ και τη συμμετοχή τεσσάρων (4) Υποστρατήγων.

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω εβδομήντα (70) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων και μία (1) Αστυνομικός Υποδιευθυντής υπηρεσίας γραφείου: ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ Νικόλαος

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

ΚΑΜΠΥΛΗΣ Χρήστος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Χαράλαμπος

ΌΨΙΜΟΣ Θεόδωρος

ΡΟΚΚΟΣ Βασίλειος

ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ Ιωάννης

ΠΕΤΣΑΣ Δημήτριος

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος

ΡΟΥΣΣΟΣ Ηλίας

ΜΑΡΚΟΥ Χριστόφορος

ΣΚΡΙΑΠΑΣ Ιωάννης

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ Σμαράγδη (Υπηρεσία Γραφείου)

ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ Παναγιώτης

ΜΠΑΜΠΑΛΟΥΚΑΣ Ανδρέας

ΚΕΣΕΛΙΔΗΣ Σταύρος

ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Στυλιανός

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Γεώργιος

ΔΑΒΑΛΟΣ Δημήτριος

ΚΟΥΦΟΣ Απόστολος

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ιωάννης

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Δημήτριος

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Δημήτριος

ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ Παναγιώτης

ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτα

ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ Παναγιώτης

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

ΔΟΥΚΑΚΗΣ Αντώνιος

ΣΚΟΥΡΑΣ Ιωάννης

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Θωμάς

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Νικόλαος

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Αριστείδης

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος

ΚΩΣΤΑΖΟΣ Πρωτοσίλαος

ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ Ιωάννης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Λάζαρος

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

ΣΙΔΕΡΗΣ Δημήτριος

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος

ΧΑΜΟΥΖΑΣ Ανδρέας

ΦΥΤΙΛΑΚΟΣ Ηλίας

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ανδρέας

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ιωάννης

ΜΑΝΩΛΗΣ Ευάγγελος

ΦΕΛΟΥΡΗΣ Χρήστος

ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ Ιωάννης

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γεώργιος

ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος

ΑΛΑΜΑΝΟΣ Σπυρίδων

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Απόστολος

ΔΗΜΑΡΑΣ Αναστάσιος

ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας

ΛΑΠΠΑΣ Βασίλειος

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

ΚΟΥΚΑΡΗΣ Παντελής

ΣΥΚΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος

ΧΟΛΕΒΑΣ Αθανάσιος

ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ Ευάγγελος

ΠΙΚΟΥΛΑΣ Παναγιώτης

ΣΙΜΟΥΛΗΣ Χρήστος

ΚΑΝΟΥΤΑΣ Δημήτριος

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας

