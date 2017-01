Κρίσεις Ελληνικής Αστυνομίας || Κρίσεις Αστυνομικών Διευθυντών (ονόματα)

Ιανουάριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, με τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος, Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου και του Προϊσταμένου του Επιτελείου, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη.­

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω τριάντα ένας (31) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων: 1. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ Γεώργιος 2. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Βασίλειος 3. ΑΓΑΚΟΣ Γεώργιος 4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 5. ΦΟΥΤΑΚΗΣ Αριστείδης 6. ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ηλίας 7. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος 8. ΓΚΡΑΝΑΣ Γεώργιος 9. ΝΤΕΛΗΣ Στυλιανός 10. ΣΑΝΙΔΑΣ Παρασκευάς 11. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος 12. ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ Παναγιώτης 13. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος 14. ΛΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ 15. ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ Αντώνιος 16. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Ιωάννης 17. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος 18. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος 19. ΤΖΕΦΕΡΗΣ Πέτρος 20. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αθανάσιος 21. ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ Δημήτριος 22. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Νικόλαος 23. ΔΟΥΒΑΛΗΣ Γεώργιος 24. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Ηλίας 25. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ Γεώργιος 26. ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ Ιωσήφ 27. ΦΕΥΓΑΣ Θωμάς 28. ΚΟΤΛΙΔΑΣ Χρήστος 29. ΣΔΟΥΚΟΣ Μιχαήλ 30. ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος 31. ΓΚΑΡΙΛΑΣ Ελευθέριος Προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων σαράντα επτά (47) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες : 1. ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ιωάννης 2. ΓΑΛΛΟΣ Λάζαρος 3. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ Ιωάννης 4. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ Απόστολος 5. ΧΗΡΑΣ Δημήτριος 6. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ Ιωσήφ 7. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Απόστολος 8. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Αθανάσιος 9. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 10. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Γεώργιος 11. ΜΠΑΖΑΚΟΣ Σταύρος 12. ΣΚΟΥΡΑΣ Γεώργιος 13. ΚΙΟΥΣΗΣ Γεώργιος 14. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος 15. ΑΓΑΘΟΣ Γεώργιος 16. ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ Φώτιος 17. ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗΣ Μάρκος 18. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 19. ΔΡΟΣΑΚΗΣ Ιωάννης 20. ΜΑΤΣΑΡΟΚΟΣ Αθανάσιος 21. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 22. ΜΠΟΛΟΣ Ηλίας 23. ΤΣΙΡΙΓΟΣ Ευάγγελος 24. ΒΑΚΡΙΝΟΣ Κωνσταντίνος 25. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 26. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Νικόλαος 27. ΖΑΜΑΝΗΣ Άγγελος 28. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασίλειος 29. ΤΟΥΛΙΚΑΣ Γεώργιος 30. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ Γεώργιος 31. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γεώργιος 32. ΝΤΕΛΕΖΟΣ Κωνσταντίνος 33. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Ιωάννης 34. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 35. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Δημήτριος 36. ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος 37. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ Ευάγγελος 38. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 39. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Αθανάσιος 40. ΖΑΧΑΡΗΣ Θωμάς 41. ΓΡΑΒΑΝΗΣ Αθανάσιος 42. ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑΣ Παναγιώτης 43. ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ Δημήτριος 44. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Πέτρος 45. ΖΗΚΟΣ Νικόλαος 46. ΒΑΛΣΑΜΑΣ Βασίλειος 47. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ Αριστείδης

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 24th, 2017 at 21:15 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.