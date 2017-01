Θρίλερ με διπλό φόνο στη Θεσσαλονίκη: Λέκτορας του ΑΠΘ κατηγορείται ότι δηλητηρίασε με αρσενικό τη σύζυγό του και τη γιαγιά της

Ιανουάριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Γιαγιά και εγγονή έφυγαν από τη ζωή μέσα σε τέσσερις ημέρες, τον Αύγουστο του 2013, στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Η έρευνα που ακολούθησε, οδήγησε στην εκταφή των σορών των δύο γυναικών λίγους μήνες αργότερα και στην επιβεβαίωση πως είχαν πεθάνει από δηλητηρίαση με μεγάλες ποσότητες αρσενικού. Η υπόθεση ανατέθηκε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, η οποία μετά από πολύμηνη έρευνα διαβίβασε τη δικογραφία στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών. Από την τελευταία ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Στη συνέχεια η δίωξη προσωποποιήθηκε στον 43χρονο ακαδημαϊκό, σύζυγο της 32χρονης και πατέρα του ανήλικου παιδιού τους. Ο τελευταίος, που είχε καταθέσει και ως ύποπτος στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, απολογήθηκε στον ΣΤ Ανακριτή, ως κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας λόγο για σκευωρία της οικογένειας της συζύγου του και συγκεκριμένα του πατέρα της άτυχης 32χρονης, που είναι απόστρατος ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. και αδελφός πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Προφυλάκιση

Ο ανακριτής ζήτησε την προφυλάκιση του κατηγορουμένου, σε αντίθεση με την εισαγγελέα, που γνωμοδότησε ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι να γίνει η δίκη. Την απόφαση θα λάβει τις επόμενες μέρες το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 32χρονη γυναίκα, που εργαζόταν επίσης στο ΑΠΘ, ως γραμματέας στην Πολυτεχνική Σχολή, δηλητηριάστηκε σταδιακά, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου την επισκέπτονταν οι οικείοι της, μεταξύ αυτών ο σύζυγος και η γιαγιά της. Είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με μυϊκή αδυναμία στα πόδια, αρχικά στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στη συνέχεια στην Παθολογική Κλινική, όταν παρουσίασε σημάδια βελτίωσης. Μερικές εβδομάδες μετά εισήχθη στο ίδιο νοσοκομείο και η γιαγιά της, με οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Η ηλικιωμένη έχασε πρώτη τη μάχη για τη ζωή. Την επόμενη μέρα η εγγονή της εισήχθη πάλι στην εντατική μονάδα, καθώς η υγεία της παρουσίασε αιφνιδιαστικά ραγδαία επιδείνωση, και πέθανε τρεις μέρες μετά από πολυοργανική ανεπάρκεια. έθνος

