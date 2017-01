Είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κρυφά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο; -Τι είναι γνωστό για την περιουσία του

Ιανουάριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Είναι ένα πολύχρονο ερώτημα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αναμφισβήτητα μεγάλη εξουσία στα χέρια του. Αλλά πόσο πλούσιος είναι; Ο ίδιος σίγουρα δεν λέει. Αλλά αυτό δεν έχει σταματήσει τις υποθέσεις για την προσωπική περιουσία του. Το CNN επανήλθε σε αυτό το άλυτο μυστήριο, για τον πλούτο του Ρώσου προέδρου, συλλέγοντας τις σχετικές πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί έως τώρα.



Η προσωπική περιουσία του Πούτιν, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, είναι σχεδόν αδύνατον να «αποκρυπτογραφηθεί» και πιθανόν είναι διανεμημένη σε ένα μυστικό δίκτυο μετοχών, κτηματομεσιτικών και λογαριασμών άλλων ανθρώπων. Τι είναι γνωστό έως τώρα: Η εκτίμηση στην οποία γίνεται συχνότερα αναφορά είναι εκείνη του Στάνισλαβ Μπελκόφσκι, πρώην συμβούλου στο Κρεμλίνο. Το 2007, ο Μπελκόφσκι ισχυρίστηκε ότι η περιουσία του Πούτιν είναι τουλάχιστον 40 δισ. ευρώ. Κάτι που θα τον έφερνε στην πρώτη δεκάδα της λίστας των δισεκατομμυριούχων του Forbes. Ομως, το περιοδικό, όπως σημειώνει το CNN, δεν περιλαμβάνει τον Ρώσο πρόεδρο στις λίστες του. Το 2015, το Forbes είχε εξηγήσει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει επαρκή περιουσιακά στοιχεία του Πούτιν. Η πηγή του Κρεμλίνου βασίζει την εκτίμησή του στις μετοχές που φέρεται να έχει ο Πούτιν σε αρκετές εταιρείες, κυρίως στον πετρελαϊκό τομέα. Ο Μπελκόφσκι είχε πει ότι ο Ρώσος πρόεδρος ελέγχει το 37% της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, το 4,5% της εταιρείας φυσικού αερίου Gazprom, όπως και ότι έχει στα χέρια του σημαντικό μερίδιο της εταιρείας εμπορίου Gunvor. Και η αμερικανική κυβέρνηση έχει συνδέσει τον Ρώσο πρόεδρο με την Gunvor. «Ο Πούτιν έχει επενδύσεις στην Gunvor και μπορεί να έχει πρόσβαση στα κεφάλαια της εταιρείας», ανέφερε το υπουργείο Οικονομίας των ΗΠΑ το 2014, όταν ανακοίνωσε τις κυρώσεις του σε βάρος της Ρωσίας. Η Gunvor, που το 2012 φέρεται να είχε έσοδα 93 δισ. δολάρια, αρνείται ότι ο Πούτιν έχει οποιαδήποτε ιδιοκτησία της εταιρείας. Το 2012 ο Μπελκόφσκι επανήλθε, ανεβάζοντας την εκτίμησή του για την περιουσία του Πούτιν στα 70 δισ. δολάρια. Βασιζόταν σε πληροφορίες από «εμπιστευτικές πηγές κοντά στις επιχειρήσεις», όπως είχε πει τότε σε συνέντευξή του. Από την άλλη, ο Μπιλ Μπρόουντερ, πρώην διαχειριστής fund στη Ρωσία, το 2015 είχε δηλώσει ότι η περιουσία του Πούτιν μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 200 δισ. δολάρια, αν και το CNN χαρακτηρίζει αυτή την εκτίμηση ως λιγότερο αξιόπιστη. Το σίγουρο είναι ότι ο Πούτιν έχει κάποια εμφανή «λάφυρα» πλούτου, συνεχίζει το δημοσίευμα. Ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία που φέρεται να κατέχει είναι ένα παλάτι στη Μαύρη θάλασσα, το οποίο λέγεται ότι αξίζει 1 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με παλιότερο δημοσίευμα του BBC, θυμίζει τα εξοχικά παλάτια των τσάρων που χτίζονταν τον 18ο αιώνα και μεταξύ άλλων διαθέτει ιδιωτικό θέατρο και ελικοδρόμιο με τρεις θέσεις. Το παλάτι είχε χτιστεί προσωπικά για τον Πούτιν, με χρηματοδότηση από κρυφό «ταμείο» που είχε δημιουργήσει μία ομάδα Ρώσων ολιγαρχών, είχε δηλώσει το 2012 στο BBC ο αυτοεξόριστος Ρώσος επιχειρηματίας Σεργκέι Κολέσνικοφ. Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα σύστημα το οποίο δίνει πρόσβαση στον Πούτιν όχι μόνο στον εταιρικό πλούτο της χώρας του, αλλά και στους προσωπικούς λογαριασμούς των πλουσιότερων Ρώσων ολιγαρχών. Αν αυτές οι φήμες αληθεύουν, αυτό δεν είναι το μοναδικό παλάτι του Πούτιν. Εχει άλλα 20, 4 γιοτ, 58 αεροσκάφη και μία συλλογή ρολογιών που αξίζει 400.000 λίρες, σύμφωνα με τον φάκελο που είχε σχηματίσει ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, Μπόρις Νέμτσοφ, για τον οποίο έγραψε η Telegraph το 2012. Το ίδιο δημοσίευμα μιλούσε και για μία λιγότερο γνωστή τριώροφη κατοικία του Πούτιν έξω από τη Μόσχα, με γερμανικούς πολυελαίους, ιταλικά έπιπλα, δωμάτιο μπιλιάρδου, κήπο, πισίνα και σάουνα. Ισως τελικά ποτέ δεν μάθει ο κόσμος την πραγματική περιουσία του Πούτιν, καταλήγει το CNN. Ο ίδιος πάντως έχει δηλώσει ο πλουσιότερος στον κόσμο, αλλά από μία διαφορετική σκοπιά. «Είμαι ο πλουσιότερος άνθρωπος όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Συλλέγω συναισθήματα. Είμαι πλούσιος γιατί οι Ρώσοι μου έχουν εμπιστευτεί την ηγεσία μίας μεγάλης χώρας όπως η Ρωσία. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος μου», είχε πει ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με βιβλίο του δημοσιογράφου των New York Times, Στίβεν Λι Μάιερς.



iefimerida

