Δεν θα πιστεύετε πως υπάρχουν! Δείτε τα πιο απίστευτα διάφανα ζώα!

Ιανουάριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Αυτά τα ζώα θα μπορούσαν να είναι και αόρατα καθώς είναι διάφανα και γι’αυτό είναι πολύ δύσκολο να τα συναντήσεις γιατί πολύ απλά χρειάζονται μια πολύ προσεχτική ματιά για να καταφέρεις να τα δεις. Ο λόγος του περίεργου χρωματισμού τους δεν είναι άλλος από την αυτοπροστασία τους.



Δεν είναι απίστευτα; #1 Η πεταλούδα με τα γυάλινα φτερά: η διαφάνεια των φτερών της οφείλεται στην χαμηλή απορρόφησα του φωτός εξαιτίας του υλικού τους, τη χαμηλή σκέδαση του φωτός που διέρχεται μέσα από τα φτερά και τέλος, από τη χαμηλή ανάκλαση του φωτός που προσπίπτει στην επιφάνεια τω φτερών. #2 Το καλαμάρι Juvenile Sharpear Enope #3 Transparent Juvenile Surgeonfish #4 Τα διάφανα μυρμήγκια του Φαραώ που τρέφονται με χρωματιστές τροφές. #5 Macropinna Microstoma με τα εξαιρετικά ευαίσθητα μάτια τα οποία βρίσκονται σε μια διαφανή ασπίδα γεμάτη υγρό στο κεφάλι του. #6 Το σκαθάρι με το κέλυφος χελώνας #7 Ευρωπαϊκό χέλι: αλλάζει χρώματα κατά τη διάρκεια της ζωής του, γεννιέται διάφανο και ύστερα παίρνει ένα κίτρινο-καφέ χρώμα στα πλάγια και την κοιλιά. #8 Το νεανικό χταπόδι: τα εσωτερικά του όργανα είναι ορατά κάτω από το διάφανο δέρμα του, εντοπίζεται στα νερά της Ταϊτής και τα πορτοκαλί όργανα και οι βούλες βοηθούν στο καμουφλάζ. #10 Η διάφανη πεταλούδα #11 Η διάφανη αθάνατη τσούχτρα: εντοπίζεται σε μεσογειακά νερά και στην Ιαπωνία.



#12 Το νεαρό αγελαδόψαρο instabam loading…

