Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Διευθυντή Αστυνομίας Γρεβενών Κωνσταντίνου Νταλέτσου

Ιανουάριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά τις τελευταίες κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουμε τον Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Νταλέτσο να προάγεται στο βαθμό του Υποστρατήγου αλλά να αποστρατεύεται…

Διαβάστε την αποχαιρετιστήρια επιστολή του: Κατά τις πρόσφατες κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και με απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων αποστρατεύτηκα και αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου τόσο στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών όσο και στις θρησκευτικές, πολιτικές, στρατιωτικές, εκπαιδευτικές και λοιπές αρχές του τόπου για την πολύτιμη συμπαράσταση και συνεργασία στην εκτέλεση της αποστολής μου. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω όλο το Αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό που κατέβαλε φιλότιμες και συνεχείς προσπάθειες πετυχαίνοντας πιστεύω σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας, την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους πολίτες και εύχομαι να συνεχίσουν με αμείωτο ενδιαφέρον τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αποχωρώ από την Ελληνική Αστυνομία και φρονώ ότι έκανα το καλύτερο δυνατό για τους πολίτες. Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω και την οικογένεια μου που με στήριξε στη μακρόχρονή σταδιοδρομία μου.

-Ο-

Διευθυντής Αστυνομίας Γρεβενών

ΝΤΑΛΕΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

Υποστράτηγος Ε.Ο.Θ.

