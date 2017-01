Απίστευτο ατύχημα με μία μηχανή και ένα αυτοκίνητο που θα σας αφήσει άφωνους

Ιανουάριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Ένα απίστευτο ατύχημα συνέβη στο εξωτερικό με μηχανόβιο να επιταχύνει και να τρακάρει στο μπροστινό αυτοκίνητο με μεγάλη δύναμη. Για καλή τύχη, όμως, του οδηγού σκαρφάλωσε πάνω στο όχημα και έτσι σώθηκε την τελευταία στιγμή… και αφήνοντας τους διερχόμενους άφωνους με το θέαμα που αντίκριζαν αλλά και την τύχη του μηχανόβιου.



