Απίστευτοι! Κάνουν Ice Skating σε πάγο πάνω από τα ερείπια φυλακής!

Ιανουάριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Η φυλακή Rummu στην Εσθονία έχει εγκαταλειφθεί εδώ και καιρό, καθιστώντας την ένα αξιοθέατο αρκετά επικίνδυνο. Σε αυτό το βίντεο οι απίστευτα τολμηροί τύποι κάνουν ice skating στα παγωμένα νερά ενώ χάρη στην καθαρότητα του πάγου μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα τα ερείπια από κάτω.



Ποιος θα το φανταζόταν πως ένα μέρος γεμάτο βία θα προσέφερε ένα τόσο ειρηνικό θέαμα! instabam loading…

