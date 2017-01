Grevena TV || Μπάσκετ Γ Εθνική: Πρωτέας Γρεβενών-ΠΣ Ευκαρπίας 74-78 – Δείτε όλα τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής (εικόνες + video)

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική…- Πολλές εικόνες στο facebook

Ήττα μέσα στα Γρεβενά, του Πρωτέα από την ομάδα της Ευκαρπίας με σκορ 78- 74. Σε ένα δυνατό παιχνίδι Μπάσκετ ανδρών Γ Εθνικής (Βορρά), ο Πρωτέας αν και βρισκόταν πολλές φορές μπροστά στο σκορ, δεν κατάφερε να φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα και να χαροποιήσει τους δεκάδες φίλους του που κατέκλυσαν για μία ακόμη φορά το κλειστό γυμναστήριο των Γρεβενών.



Ένα αποτέλεσμα που φέρνει σε «δεινή» βαθμολογική θέση την ομάδα του Γιάννη Χασιώτη. Δεκάλεπτα: 17-19, 42-39, 61-60, 74-78 Καλοί οι διαιτητές: Καρακώστας-Κοντογιάννης

Πρωτέας Γρεβενών (Χασιώτης): Μητρόπουλος, Ζήμπρας, Κλωνάρας Α. 18 (1), Μπαρτζώκας, Ρίγκος 11 (1), Κολοβός, Συλλάκος, Κιούρκας 11 (2), Μπόζιαρης 11 (2), Κλωνάρας Ν. 7, Τζήμου 16 (4).

ΠΣ Ευκαρπίας (Νίκου): Ψευτογκάς 8, Σιδηρόπουλος 2, Κολότσιος 12 (2), Θεοωδορόπουλος, Κοσμίδης 2, Χατζηπαππάς 4, Γαϊτάνης 7 (1), Χολέβας 18, Βενετίδης, Απιδόπουλος 6 (1) Ουλουσίδης 12, Γκαβέζος 7 (1). Την επόμενη αγωνιστική, ο Πρωτέας υποδέχεται τους Διόσκουρους Κοζάνης



































Τα υπόλοιπα αποτελέσματα Απόλλων Καλαμαριάς-Αριστοτέλης Φλώρινας 76-65

ΓΑΣ Μελίκης-Νικόπολη Πρέβεζας 60-69

ΓΣ Ελίμειας-ΓΣ Φαρσάλων 72-57

Τιτάνες Παλαμά-Βίκος Ζαγοροχώρια 93-36

ΑΓΣ Ιωαννίνων-Εύαθλος Πολυκάστρου 74-85

Αιγινιακός-Διόσκουροι Κοζάνης 62-71 Τα φύλλα αγώνων ΓΣ Ελίμειας-ΓΣ Φαρσάλων 72-57 Δεκάλεπτα: 12-22, 32-30, 45-41, 72-57 Διαιτητές: Θεοδώρου-Κοϊμτζόγλου ΓΣ Ελίμειας (Καραγιαννίδης): Μαδίκας, Μαλούτας 11 (1), Βλάχος 22 (1), Τσαμπούρης 4, Κατσέλας 3 (1), Τσαούσης 9 (1), Μαλλιούρας 2, Μακρής 5 (1), Νικολάου 16 (1) ΓΣ Φαρσάλων (Λιάγκας): Παπακώστας 14, Ίλτσογλου 4, Αναγνωστόπουλος Χ. 10 (4), Ντόνας 11 (2), Αναγνωστόπουλος Γ. 13 (3), Μακρής, Φούντας 5, Κούργιας. ΓΑΣ Μελίκης-Νικόπολη Πρέβεζας 60-69 Δεκάλεπτα: 13-16, 25-29, 38-40, 60-69 Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Γραικός ΓΑΣ Μελίκης (Ασλανίδης): Λιόλιος 15 (2), Κοτζαμπάσης 11 (1), Κοτσαμπασόπουλος, Γιαννόπουλος, Παπαδόπουλος, Τζαφέρης, Στάκταρης, Σαζακλίδης 2, Κυριακού, Παραπούρας 28 (6), Παπαρόσης, Ρογκότης 4. Νικόπολη Πρέβεζας (Παπίρης): Βαγένας 5 (1), Αργυρός, Βαβέτσης, Τσιτσώνης 14 (4), Ροντογιάννης 3 (1), Πολίτης 3, Παπαμιχαήλ 4, Μενιουδάκης, Νίκας 15, Μακρόπουλος 8 (1), Αγραπιδάκης, Μπάλλας 17. Αιγινιακός-Διόσκουροι Κοζάνης 62-71 Δεκάλεπτα: 20-15, 34-35, 48-59, 62-71 Διαιτητές: Καρκαλέτσης-Πράττος Αιγινιακός (Λοτζανιώτης): Κατσιάνος 5 (1), Μωυσίδης 13 (2), Παρίσης 3, Παουλεάνου 11 (2), Αργυρόπουλος 10 (1), Κιρκιντζώτης 10, Τσουτσούκας 10, Κοντόπουλος, Μανωλόπουλος, Μπλούσι. Διόσκουροι Κοζάνης (Χωλόπουλος): Γκοβεδάρος, Σισμάνης 13 (1), Σκορδάρης 8, Γκουτζιομήτρος 9 (1), Μαυρίδης 18 (1), Ζολώτας 4, Γκλιάνας 2, Καρανώτας Στ. 6, Κυριαζάκος, Καρανώτας Ι. 11, Μπαλτζής. Απόλλων Καλαμαριάς-Αριστοτέλης Φλώρινας 76-65 Δεκάλεπτα: 19-18, 42-33, 56-50, 76-65 Διαιτητές: Χατζηχαρίσης-Δολγύρας Απόλλων Καλαμαριάς (Γεωργιάδης): Χατζημιχαηλίδης 8 (2), Αποστόλου 11 (1), Γαϊτανίδης 5, Σουλούγκας 6 (1), Κουκουλίδης, Αναστασίου 4, Μωυσίδης 6, Δοξάκης 14 (2), Καλαμπόκης 5, Στυλιανίδης 13 (1), Χατζής, Χαντζίδης 4. Αριστοτέλης Φλώρινας (Μαυρουδίου): Τούζος 11 (3), Νικολαΐδης, Τραϊανού, Κέκελης 13 (3), Τέρπος 11 (1), Μήλιος, Σκαρλάτος 25 (1), Συμεών, Δάμου, Καραβατάκης, Γυμνόπουλος 5. ΑΓΣ Ιωαννίνων-Εύαθλος Πολυκάστρου 74-85 Δεκάλεπτα: 16-18, 37-40, 58-60, 74-85 Διαιτητές: Παζώλης-Γκέκας ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης): Γεωργίου 9 (3), Μουζακίτης 12 (1), Καρασίμος 7 , Μάκης 4, Πρέντζας 17 (3), Φίλιος, Τζίμας, Καννής, Αυγερινός 26 (3). Εύαθλος Πολυκάστρου (Παπαδόπουλος): Παπαδόπουλος 14 (4), Ημερίδης 25 (5), Βαρβούτας, Κηρύκος, Χατζόπουλος 12 (4), Βλέτσης, Τσελέκης 12 (1), Σιδηρόπουλος 18 (3), Κούτουλας 3. Τιτάνες Παλαμά-Βίκος Ζαγοροχώρια 93-36 Δεκάλεπτα: 24-8, 45-18, 62-25, 93-36 Διαιτητές: Τοκμακίδης-Μαλτέσιος Τιτάνες Παλαμά (Φόρος): Μπιζιώτης 3(1), Πανάρας 12(4), Αργύρης 5(1), Γεωργατζάς 3(1),Παπαϊωάννου, Δερμιτζάκης 29(1), Αρχοντής 5(1), Φαλιάκης Σ. 5(1), Αντωνίου 5(1), Μούμογλου 18(2), Χατζής, Αποστολάκης 8 Βίκος Ζαγοροχώρια (Πανταζής): Κάκος, Βάτσιος, Εξαρχόπουλος 9(1), Τώνης, Λεωντίου, Τζοβάρας 3, Λάμπρου 7, Γιωτάκης 17. Η βαθμολογία 1) ΓΣ Ελίμειας 25 942-785 157

2) ΓΣ Φαρσάλων 22 1013-876 137

3) Τιτάνες Παλαμά 23 999-808 191

4) Νικόπολη Πρέβεζας 23 953-843 110

5) Διόσκουροι Κοζάνης 22 946-826 120

6) ΑΓΣ Ιωαννίνων 20 919-938 -19

7) ΓΑΣ Μελίκης 20 886-914 -28

8) ΠΣ Ευκαρπίας 18 912-934 -22

9) Εύαθλος Πολυκάστρου 18 848-876 -28

10) Απόλλων Καλαμαριάς 18 911-945 -34

11) Πρωτέας Γρεβενών 17 809-858 -49

12) Αριστοτέλης Φλώρινας 16 795-878 -83

13) Βίκος Ζαγοροχώρια 15 669-908 -239

14) Αιγινιακός 15 767-980 -213 *Οι Τιτάνες Παλαμά ξεκίνησαν με -1 λόγω τιμωρίας από το περσινό πρωτάθλημα Η επόμενη αγωνιστική (14η, 29/1) Πρωτέας Γρεβενών-Διόσκουροι Κοζάνης ΓΑΣ Μελίκης-Απόλλων Καλαμαριάς

ΓΣ Ελίμειας-Αριστοτέλης Φλώρινας

Τιτάνες Παλαμά-ΓΣ Φαρσάλων

ΑΓΣ Ιωαννίνων-Βίκος Ζαγοροχώρια

Αιγινιακός-Εύαθλος Πολυκάστρου

Νικόπολη Πρέβεζας-ΠΣ Ευκαρπίας

