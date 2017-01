Χιονοδρομικό Παρνασσού: Μετά το φιάσκο, όλα λειτουργούν υποδειγματικά

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Μετά το σάλο που προκάλεσε το ρεπορτάζ του protothema.gr για την «γύμνια» του χιονοδρομικού κέντρου σε βασικά θέματα οργάνωσης που είχε ως αποτέλεσμα την απίστευτη ταλαιπωρία χιλιάδων εκδρομέων που περίμεναν έως και δυο ώρες για μια κατάβαση σχηματίζοντας ατελείωτες ουρές, πλέον όλα πάνε κατ’ ευχήν, όπως αποδεικνύουν και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα.



Σύμφωνα με το τοπικό μέσο e-hani.blogspot.gr η προσέλευση γίνεται με φυσιολογικούς ρυθμούς, χωρίς προβλήματα και με την βοήθεια της αστυνομίας. Το χαμόγελο των φίλων του σκι και του βουνού, καθώς και των επισκεπτών διακρίνονταν σε όλο το βουνό. Η προσέλευση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. protothema loading…

