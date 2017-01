Τσακαλώτος: Υποχρεωτικό το POS για 200.000 ελεύθερους επαγγελματίες

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Την πρόθεση της κυβέρνησης να καταθέσει πρόταση με περίγραμμα κατηγοριών μέτρων, τα οποία θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που δεν πιαστούν οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα μετά το 2018, προκειμένου να αρθούν οι αντιρρήσεις κυρίως από το ΔΝΤ, αποκαλύπτει σε συνέντευξή του στο «Έθνος της Κυριακής» ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.



Ο κ. Τσακαλώτος ξεκαθαρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα και πως δεν πρόκειται να γίνει εκ των προτέρων νομοθέτησή τους. Όπως επισημαίνει, το κλείσιμο της αξιολόγησης θα πρέπει να περιέχει μια συμφωνία-πακέτο για τα δημοσιονομικά και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. «Η κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει την υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριετίας. Έτσι η ΚΥΑ που θα εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών θα προσδιορίζει τους πρώτους 200.000 υπόχρεους, οι οποίοι θα οφείλουν να αποδέχονται πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα. Το υπουργείο με βάση συγκεκριμένα στοιχεία μπορεί να προσδιορίσει ανά επάγγελμα τον κίνδυνο φοροδιαφυγής και απόκρυψης εσόδων», σημειώνει. Και προσθέτει: «Καθώς και το ποσοστό των επαγγελματιών ανά κατηγορία που δέχονται συναλλαγές με κάρτες. Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή θα προσδιοριστούν οι κατηγορίες των επαγγελματιών που θα εντάσσονται, σε τρεις φάσεις, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα στην τριετία υλοποίησης του νόμου. Πρώτα θα ενταχθούν στο μέτρο της υποχρεωτικότητας οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες με υψηλή ροπή προς φοροδιαφυγή και χαμηλή διείσδυση αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών». «Κανένας δεν θέλει να δει την αναβίωση του 2015», λέει, μεταξύ άλλων, και επαναλαμβάνει πως το 1% του πλεονάσματος θα πρέπει να πάει για μείωση φόρων και εισφορών.



«Έχει μεγάλη σημασία να καταγραφεί πρόοδος στο Eurogroup», αναφέρει, υπογραμμίζοντας πως «εκτός από την εγχώρια αντιπολίτευση και μεγάλο μέρος του εγχώριου Τύπου, κανείς άλλος δεν αποδίδει ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση για τους αργούς ρυθμούς προόδου». «Μόνο το ΔΝΤ ζητά εκ των προτέρων ψήφιση των μέτρων γιατί μόνο το ΔΝΤ αμφισβητεί ότι θα φτάσουμε στο 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα το 2018. Ωστόσο, όλες οι νέες εξελίξεις στην οικονομία (ανάπτυξη, έσοδα κ.λπ.) διαψεύδουν τις δυσοίωνες προβλέψεις του ΔΝΤ, ενώ και η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να νομοθετήσει τώρα μέτρα για το 2019 και μετά», επισημαίνει χαρακτηριστικά. Η Γερμανία προτείνει πλεονάσματα 3,5% και μετά το 2018. Από την ελληνική πλευρά η πρόταση είναι για 2,5% συν 1%. Για να καμφθούν οι αντιδράσεις, θα καταθέσετε συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα «μοιραστεί» αυτό το 1%; Είστε αισιόδοξος πως μπορεί αυτή η πρόταση να οδηγήσει στην άρση του αδιεξόδου; «Το 1% (σ.σ. από το πλεόνασμα που θα κατευθύνεται για ανάπτυξη) όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, είναι για τη μείωση των κοινωνικών εισφορών και των φόρων. Για να ελαφρυνθεί το βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου και του γεγονότος ότι ο Β. Σόιμπλε θεωρεί πως το μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα δεν είναι το χρέος, αλλά η ανταγωνιστικότητα. Η οικονομική λογική της πρότασής μας είναι ακλόνητη γιατί: -Θα ενισχύσει την ανάπτυξη -Θα υποστηρίξει τη δυνατότητά μας να εξυπηρετήσουμε το χρέος και -Θα επιταχύνει τη μείωση της ανεργίας. Νομίζω πως με αυτό το τελευταίο, την ανεργία, ίσως «γελάσει και το χειλάκι» του κ. Τόμσεν, ο οποίος προέβλεψε, προσφάτως, ότι στην Ελλάδα η πτώση της ανεργίας θα συμπέσει περίπου με την περίοδο που ο Αντετοκούνμπο θα γίνει παππούς! Πρέπει, όμως, να προσθέσω ότι, από την έως τώρα εμπειρία μου, δεν έχω πειστεί απολύτως ότι οι συζητήσεις που γίνονται πηγάζουν, πάντα, από την εγκυρότητα των οικονομικών επιχειρημάτων», τονίζει ο κ. Τσακαλώτος. newsbeast loading…

