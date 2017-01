Τούρκοι στρατιωτικοί: Ήρθαμε στην χώρα σας για να μας σώσετε

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Λίγο πριν το «ναι» ή το «όχι» του Άρειου Πάγου στο αίτημα της Άγκυρας για έκδοση των 8 Τούρκων στρατιωτικών που έφτασαν στην Ελλάδα με ελικόπτερο ζητώντας άσυλο, αμέσως μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου, το Έθνος της Κυριακής μίλησε με έναν από αυτούς.



«Το ζήτημα της έκδοσής μας δεν είναι πολιτικό. Είναι θέμα ζωής. Κι εμείς ήρθαμε εδώ για να μας σώσετε» , λέει τονίζοντας για άλλη μία φορά ότι είναι αθώοι καθώς είναι μεν στρατιώτες, αλλά διασώστες στην ειδικότητα. «Μέσα σε μια νύχτα οι ζωές μας άλλαξαν» λέει ο εκζητούμενος, μιλώντας εκ μέρους και των υπόλοιπων συναδέλφων του. Καθώς αναμένεται η ετυμηγορία της ελληνικής δικαιοσύνης, δηλώνει ανήσυχος αλλά ταυτόχρονα αισιόδοξος: « Έχουμε αγωνία γιατί θέλουμε να δικαστούμε ανεξάρτητα. Άλλωστε για αυτό ήρθαμε στην Ελλάδα και δεν πήγαμε σε άλλη χώρα» . Σε περίπτωση που η απάντηση είναι «ναι» στην έκδοση; «Τότε θα ψάξουμε άλλον τρόπο να σώσουμε τις ζωές μας. Θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» λέει.



Και οι 8 πάντως πιστεύουν ότι δεν θα χρειαστεί, αφού έχουν εναποθέσει όλες τους τις ελπίδες στην Ελλάδα. newsbeast loading…

