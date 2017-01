Συνεχίζονται οι διώξεις στην Τουρκία, ακόμη 400 εντάλματα σύλληψης

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για τουλάχιστον 400 ανθρώπους, ανάμεσα τους στρατιώτες και αξιωματούχους ασφαλείας, σε 48 επαρχίες σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των μαζικών διώξεων μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, μετέδωσε χθες το τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk.



Σύμφωνα με το δίκτυο, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν το Bylock, μια εφαρμογή ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων για κινητά τηλέφωνα, που η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε από το δίκτυο του μουσουλμάνου ιεροκήρυκα, αυτοεξόριστου στις ΗΠΑ, Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί ως ενορχηστρωτή του πραξικοπήματος. Ανάμεσα στους υπόπτους, βρίσκονται 123 αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και 187 αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο, σημειώνοντας πως 12 άνθρωποι έχουν συλληφθεί έως τώρα σε επιχειρήσεις των δυνάμεν ασφαλείας στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη. Περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι έχουν απολυθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα σε μια εκτεταμένη επιχείρηση καταστολής που έχει στόχο τον στρατό, την αστυνομία, τη δημόσια υπηρεσία και τον ιδιωτικό τομέα. Μερικοί εξ αυτών έχουν επιστρέψει στα καθήκοντα τους. Παράλληλα περίπου 41.000 άτομα έχουν συλληφθεί, αναμένοντας να δικαστούν.



Παράλληλα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, οι αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα σε σχέση με τις επιθέσεις με ρουκέτες που έγιναν από αγνώστους την Παρασκευή με στόχο το αρχηγείο της αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη και τα τοπικά γραφεία του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). newsbeast loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιανουάριος 23rd, 2017 at 20:47 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.