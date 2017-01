Ρούπα-Μαζιώτης πλήρωναν ΕΝΦΙΑ, ενώ ετοίμαζαν επιθέσεις και απαγωγές

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου στις σημειώσεις υπάρχουν ακόμη και αναφορές για τις τακτικές συναντήσεις του ζευγαριού σε υπό διαμόρφωση νεοανεγειρόμενο οίκημα. Λιγότερο αναλυτικές πληροφορίες υπήρχαν σε άλλες σημειώσεις για ακόμη τέσσερις εφοπλιστές, που ενέχονταν με διάφορους τρόπους στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά.



Υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσαν ότι τα ονόματα του Νίκου Τσάκου και των άλλων εφοπλιστών υπήρχαν σε άλλες σημειώσεις και δημοσιεύματα που είχαν εντοπιστεί τον Σεπτέμβριο του 2015, σε γιάφκα-αποθήκη στον Μαραθώνα, την οποία είχε νοικιάσει δύο χρόνια νωρίτερα ο Σπύρος Δραβίλας, ο οποίος είχε αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στην Αγχίαλο Βόλου. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί θεωρούν πως αυτές οι αναλυτικές πληροφορίες για τον εφοπλιστή αφορούσαν σε ενδεχόμενη προσπάθεια απαγωγής του ίδιου ή μελών της οικογένειάς του, στο προσεχές χρονικό διάστημα, από μικτή ομάδα ποινικών και τρομοκρατών, με ενδιάμεσο πρωταγωνιστή τον 37χρονο ποινικό συνεργάτη της Πόλας Ρούπα, και την πιθανή «αρωγή» συνεργών του καταζητούμενου Βασίλη Παλαιοκώστα. Από τη λίστα του Μαραθώνα είχε διαπιστωθεί ότι «ληστές του Διστόμου» και ύποπτοι για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις κρύβονταν πίσω από την απόπειρα απαγωγής του εφοπλιστή Κίκου Μαρτίνου στις 12 Δεκεμβρίου 2013 στη Βούλα.



Δείγμα της σοβαρότητας αυτών των ενδείξεων ήταν οι συναντήσεις που είχε την εβδομάδα που πέρασε ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνος Τσουβάλας, με τους πέντε εφοπλιστές και κυρίως με τον κ. Νίκο Τσάκο, προκειμένου να τους ενημερώσει αναλυτικά για το επίπεδο κινδύνου και αξιολόγησης αυτών των ευρημάτων στο σπίτι της Πόλας Ρούπα στην οδό Ζαΐμη στην Ηλιούπολη. Ο κ. Τσουβάλας παρείχε πληροφορίες για το επίπεδο απειλής εις βάρος των εφοπλιστών, επιχειρηματιών και διοικητών τραπεζών, τα ονόματα των οποίων βρίσκονταν στη «λίστα» της Πόλας Ρούπα. topontiki loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιανουάριος 23rd, 2017 at 14:55 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.