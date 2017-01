Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από απόψε -Πού θα χιονίσει

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από το βράδυ της Δευτέρας και από τα νοτιοδυτικά με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.



Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από θυελλώδεις άνεμους, πιθανώς τοπικά από χαλαζοπτώσεις και τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις. Πιο αναλυτικά: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν: Το βράδυ της Δευτέρας στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο και πιθανώς στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπείρου και

της δυτικής στερεάς.

Την Τρίτη στα νησιά του ιονίου τις πρωινές ώρες, στην Πελοποννησίων (κυρίως στα παραθαλάσσια) και πιθανώς στην Αττική, την Κρήτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες κατά τόπους σε όλη την ανατολική νησιωτική χώρα

Την Τετάρτη στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν: Το βράδυ της Δευτέρας στα ορεινά-ημιορεινα της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής στερεάς, της Πελοποννήσου καθώς και σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο πάνω από τα 300 μέτρα.

Την Τρίτη στις προαναφερθείσες περιοχές μέχρι τις απογευματινές ώρες, στα ορεινά-ημιορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο πάνω από τα 300 μετρά της κεντρικής-ανατολικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Την Τετάρτη στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σταδιακά θα εξασθενίσουν.

