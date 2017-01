Παπαδημητρίου για αφορολόγητο: Δεν γνωρίζουμε αν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί από το υπουργείο Οικονομικών να διαψεύδουν τα περί μείωσης του αφορολογήτου ορίου, αλλά μία έμμεση επιβεβαίωση ήρθε σήμερα από το υπουργείο Οικονομίας.



Από τα Τρίκαλα ο υπουργός κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου ερωτηθείς για το αν αποτελεί κόκκινη γραμμή το ύψος του αφορολογήτου ορίου, είπε ότι το συγκεκριμένο θέμα, όπως και άλλα είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων. «Προσπαθούμε να κρατήσουμε το όριο που υπάρχει τώρα, δεν γνωρίζουμε όμως αν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε. Θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε» ήταν η δήλωση του υπουργού Οικονομίας. Όλα αυτά, ενώ η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να αποστείλει τη γραπτή πρόταση που έχει δεσμευτεί από το EWG της 12ης Ιανουαρίου να στείλει στους θεσμούς.

Οι προτάσεις τις ελληνικές πλευρές θα κατατεθούν μέσα στις επόμενες μέρες και τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη και θα τις παρουσιάσει μια ημέρα μετά, την Πέμπτη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στο Eurogroup.



Όπως επανέλαβε ο υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του στο Εθνος, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταθέσει πρόταση με περίγραμμα μέτρων, τα οποία θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που δεν πιαστούν οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα μετά το 2018, προκειμένου να αρθούν οι αντιρρήσεις κυρίως από το ΔΝΤ. Τέσσερις ημέρες πριν από το κρίσιμο Eurogroup, ο ίδιος υπογραμμίζει πως «κανένας δεν θέλει να δει την αναβίωση του 2015» και επαναλαμβάνει πως το 1% του πλεονάσματος – από το 3,5% που είναι ο στόχος για το 2018- θα πρέπει να πάει για μείωση φόρων και εισφορών. Εν τω μεταξύ, αύριο συνεδριάζει ο ESM για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους protothema loading…

