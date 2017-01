Ο πιο πλούσιος των video games είχε «υπάλληλο» του τον Βαρουφάκη

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Πρόκειται για τον ιδρυτή της Valve Software ο οποίος με περιουσία 4 δισ. δολαρίων αναδείχθηκε ως πιο πλούσιος της βιομηχανίας των video games. Υπήρξε μάλιστα και για ένα διάστημα «εργοδότης» του δικού μας Γιάνη Βαρουφάκη.



Η καριέρα του Newell ξεκίνησε στην Microsoft με τον ίδιο να είναι ένας από τους δημιουργούς του φημισμένου λειτουργικού συστήματος Windows που εντέλει κατέκτησε τον πλανήτη. Χρησιμοποιώντας τα χρήματα που έβγαλε ως ένας από τους πρώτους υπαλλήλους της Microsoft ο Newell μαζί με τον πρώην συνεργάτη του Mike Harrington δημιούργησαν την Valve Software. Αρχικά η εταιρεία επικεντρώθηκε στην δημιουργία «παραδοσιακών» παιχνιδιών όπως το Half-Life και το Half-Life 2 που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, αυτό που εκτόξευσε την Valve ήταν το Steam. Η πλατφόρμα παιχνιδιών που λειτουργεί και τo πιο επιτυχημένο ηλεκτρονικό κατάστημα παιχνιδιών του κόσμου. Το Steam, το οποίο διαθέτει σχεδόν 200 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, έκανε δισεκατομμυριούχο τον Newell καθώς κάθε φορά που κάποιος χρήστης αγοράζει ένα παιχνίδι από αυτό τότε η Valve παίρνει προμήθεια που φτάνει και το 30%. Ο Newell ένα email και ο Γιάνης Βαρουφάκης Ο Newell, ή μάλλον η εταιρεία του έγινε για κάποιο διάστημα γνωστή και στην Ελλάδα. Όταν το 2012 ο τότε καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας και μετέπειτα υπουργός Οικονομικών της χώρας Γιάνης Βαρουφάκης ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει ως σύμβουλος της Valve για την ψηφιακή οικονομία των παιχνιδιών της. Όπως περιγράφει o ίδιος ο Γιάνης Βαρουφάκης στο blog του όλα ξεκίνησαν με ένα περίεργο email από τον Gabe Newell, ο οποίος του πρότεινε να εργαστεί ως σύμβουλος της Valve. «Στην εταιρεία μου σκεφτόμασταν πώς θα συνδέσουμε μεταξύ τους δύο διαφορετικά εικονικά περιβάλλοντα (δημιουργώντας ένα κοινό νόμισμα), και ξαφνικά βρεθήκαμε να αναρωτιόμαστε για το τι είδους σοβαρά προβλήματα θα δημιουργούσε κάτι τέτοιο στο μεταξυ τους ισοζύγιο πληρωμών. Σκέφτηκα ότι το ένα περιβάλλον είναι η Γερμανία και το άλλο η Ελλάδα», έγραφε ο ιδρυτής της Valve. Τελικά ασχολήθηκε με την οικονομία των Team Fortress 2 και DOTA 2.



Μια εταιρεία χωρίς ιεραρχία Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που κάνει την Valve να ξεχωρίζει είναι η ιεραρχία της, ή μάλλον… η έλλειψη αυτής. «Καλωσορίσατε στην επίπεδη γη» (“Welcome to the Flatland”) αναφέρει το εγχειρίδιο της εταιρείας για τους νέους εργαζόμενους της. Και πράγματι στην Valve δεν υπάρχουν διευθυντές, πρόεδροι και επικεφαλής. Οι εργαζόμενοι συναποφασίζουν, ενώ όλα τα γραφεία έχουν ρόδες για να μπορούν οι υπάλληλοι να μετακινούνται από τμήμα σε τμήμα ανάλογα με τις ανάγκες. Ακόμη, οι εργαζόμενοι αποφασίζουν μόνοι τους το τι θα κάνουν κάθε ημέρα και με το τι θα ασχοληθούν. insider loading…

