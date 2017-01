Ο Γρεβενιώτης Πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας Γιώργος Κωνσταντινίδης στο National Geographic

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας και οραματιστής των Γρεβενώνως πόλης των μανιταριών, ήταν το αντικείμενο του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος του National Geographic, που ξεκίνησε στις 16-12-2016 με τη συνέντευξη του Γιώργου Κωνσταντινίδη στον ομογενή John Malathronas και ολοκληρώθηκε στις 20-1-2017, με την επίσκεψη της Alecsandra Raluca Dragoi, που κάλυψε το θέμα φωτογραφικά.



Αν και η κατάσταση του οδικού δικτύου λόγω των προσφάτων χιονοπτώσεων δεν επέτρεψε την επίσκεψη στο Μουσείο Μανιταριών στη Λάβδα, η Βρετανίδα δημοσιογράφος δήλωσε ενθουσιασμένη από τα μανιταροπροϊόντα, την μανιταροκουζίνα, τα γλυπτά συμπλέγματα των μανιταριών, τη γενικότερη μανιταροκουλτούρα της πόλης μας αλλά και από τη ζεστή διάθεση φιλοξενίας των Γρεβενιωτών. Εκτίμησε μάλιστα ότι το περιεχόμενο και το μέγεθος του θέματος της μανιταροφιλίας στα Γρεβενά απαιτεί πλατύτερη κάλυψη, την οποία και θα εισηγηθεί για στο εγγύς μέλλον είτε με την ευκαιρία της 14ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού που θα γίνει φέτος στα Γρεβενά είτε σε κάποια περίοδο αυξημένης καρποφορίας μανιταριών. Οι Μανιταρόφιλοι Ελλάδας ευχαριστούν τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων AYΛΑΙΣ, ΜΑΝΙΤΑΡΟΠΟΡΟΪΟΝΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΗΔΥΓΕΥΣΤΟΝ και FUIT για τη φιλοξενία και τα δώρα πού προσέφεραν στην κ. Dragoi, τη μαθήτρια γυμνασίου Ευαγγελία Μήτσαλου που προσέφερε υπηρεσίες διερμηνείας και τον Γιάννη Πανταζή, που έπαιξε τον ρόλο του συνδέσμου ανάμεσα στους Μανιταρόφιλους Ελλάδας και το National Geographic.



Λίνος Κόττης

Γραμματέας Μανιταρόφιλων Ελλάδας mycohellas

