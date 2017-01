Οι αγρότες στους δρόμους: Εκλεισαν για 2 ώρες την Κορίνθου-Πατρών -Απίστευτη ταλαιπωρία και ουρές

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί, σε όλη τη χώρα, οι κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις προχώρησαν ακόμα και σε μπλόκα στην εθνική οδό.



Συγκεκριμένα, οι αγρότες της Αιγιάλειας λίγο πριν από τις 12.30 το μεσημέρι έκλεισαν τη νέα εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος του Αιγίου για περίπου 2 ώρες. Ειδικότερα, μέλη του αγροτικού συλλόγου συγκεντρώθηκαν περίπου στις 10.30 το πρωί στην Παναιγιάλεια Ενωση Συνεταιρισμών και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τη νέα εθνική οδό, όπου προχώρησαν στον αποκλεισμό. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται από την παλαιά εθνική οδό. Πληροφορίες του tempo24.gr αναφέρουν ότι η Νέα Εθνική Οδός θα παραμείνει κλειστή έως τις 14:00. Στο μεταξύ την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου η πιθανή ημερομηνία που ξεκινούν τις δυναμικές κινητοποιήσεις οι αγρότες της δυτικής Αχαΐας. Το πρωί της συγκεκριμένης ημέρες οι αγρότες ξεκινούν τους συμβολικούς αποκλεισμούς της νέας εθνικής οδού στην Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Όπως εξηγεί ο γραμματέας του Συλλόγου Αγροτών δυτικής Αχαΐας Δημήτρης Φλίγγος, μιλώντας στο tempo24.gr, το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση κατά την οποία εκφράστηκε η πρόθεση των επαγγελματιών για δυναμικότερες κινητοποιήσεις αυτή τη φορά. Παράλληλα, εκτιμήθηκε ότι οι αγρότες εισπράττουν εμπαιγμό μέχρι σήμερα από την Κυβέρνηση και ότι στα κύρια τρία αιτήματά τους, φορολογικό – ασφαλιστικό και κόστος παραγωγής – κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει δεσμευθεί ότι θα υπάρχει ευνοϊκότερη μεταχείριση. «Δεν είναι παραχώρηση να πάρουν πίσω τον φόρο στο κρασί. Απλά δεν τους βγήκε. Μπλόκα και στην Ηλεία Από το Λατίφι Αμαλιάδας, ξεκινούν σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών της Ηλείας. Λίγο μετά τις δέκα το πρωί, άρχισαν να συγκεντρώνονται στο σημείο, αγρότες με τα τρακτέρ τους από τον κόμβο του Αγίου Γεωργίου. Εκεί βρίσκεται επίσης από νωρίς ισχυρή αστυνομική παρουσία, καθώς, το σημείο χαρακτηρίζεται ως «καρμανιόλα» από τους αστυνομικούς, και η παρουσία των αγροτικών οχημάτων εκεί ενισχύει τον φόβο για τροχαίο ατύχημα. Στήνουν μπλόκα στο Λούρο και την Ιόνια Οδό

Από το ιστορικό γεφύρι της ‘Αρτας, ξεκίνησαν στις 11 το πρωί τις κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού. Αγρότες και κτηνοτρόφοι με 50 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στο γεφύρι, στην συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης. Μετά το συλλαλητήριο και την πορεία με τα τρακτέρ στην πόλη της Άρτας αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν και τα δύο ρεύματα στην έξοδο της Ιόνιας Οδού στη θέση Άγιος Δημήτριος. Η Τροχαία έκανε αμέσως εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε παρακαμπτήριους δρόμους. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Άρτας, Βαγγέλης Μπέστας αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως το κλείσιμο του δρόμου είναι «επ΄ αόριστον», και πως το μπλόκο συμμετέχει στην πανελλαδική επιτροπή με την οποία βρίσκεται σε συντονισμό. Εξ άλλου, στο μπλόκο στην κωμόπολη του Λούρου, οι αγρότες «οργανώνονται για να μείνουν», όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρέβεζας, Σπύρος Κλινάκης. Λίγο νωρίτερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Κομπότι, με τρακτέρ έκλεισαν συμβολικά για μισή ώρα την Ιόνια οδό στην έξοδο για την κωμόπολη και στην συνέχεια συμμετείχαν στην κινητοποίηση της Ομοσπονδίας. Κινητοποιήσεις από τους αγρότες του Tύρναβου Μπλόκο στις στροφές της Μελούνας, στον κόμβο του Αργυροπουλίου, έστησαν οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του κάμπου του Τυρνάβου και με τη συμμετοχή συναδέλφων τους από την περιοχή της Ελασσόνας. Όπως μεταφέρει το eleftheria.gr, πληροφορίες ανέφεραν ότι οι αγρότες θα παράτασσαν τα τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα στα πλαϊνά των δρόμων του κόμβου Αργυροπουλίου της νέας εθνικής οδού Λάρισας – Ελασσόνας στα χαμηλά της Μελούνας και θα προχωρούσαν σε συμβολικό κλείσιμο της εθνικής οδού στηρίζοντας έτσι πιο δυναμικά τα αιτήματά τους. Αγροτική κινητοποίηση έξω από τη ΔΟΥ Ηρακλείου Mε παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΥ Ηρακλείου ξεκίνησαν τις διαμαρτυρίες τους οι αγροτικοί Σύλλογοι Ηρακλείου, Καζαντζάκη, Αρχανών, καθώς και η επιτροπή αγώνα αγροτών του Αρκαλοχωρίου, που συντάσσονται με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες παρέμειναν έξω από τα γραφεία της Εφορίας, και αποχώρησαν λίγη ώρα αργότερα, χωρίς να εμποδίσουν τις συναλλαγές των φορολογουμένων. Σε ανακοίνωση αναφέρεται: «Ως Αγροτικοί Σύλλογοι που συντασσόμαστε με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων και αποφασίσαμε να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας με παγκρήτιο και πανελλαδικό συντονισμό στην παγκρήτια σύσκεψη στις Αρχάνες, στις 12 Δεκέμβρη και την πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα, στις 17 Δεκέμβρη, ξεκινάμε τη Δευτέρα 23 Γενάρη με παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΥ Ηρακλείου, στις 10:30 πμ» αναφέρουν οι αγροτικοί Σύλλογοι Ηρακλείου, Καζαντζάκη, Αρχανών, καθώς και η επιτροπή αγώνα αγροτών του Αρκαλοχωρίου.



Επίσης, ο Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων καλεί τους μικρομεσαίους αγρότες της περιοχής να βγουν με τα τρακτέρ σε μπλόκο, στον κόμβο των Πραιτωρίων. «Ήρθε η ώρα να κλιμακώσουμε την πάλη του προηγούμενου διαστήματος, οργανωμένα, μαζικά, με αιτήματα που ακουμπάνε στα συμφέροντά μας. Να παλέψουμε ενάντια στην ΚΑΠ της ΕΕ, την πολιτική των κυβερνήσεων, τα μνημόνια και τους εκατοντάδες νόμους που μας ξεκληρίζουν, ώστε να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή μας στα χέρια λίγων μεγαλοεπιχειρηματιών-αγροτών» σημειώνουν οι αγρότες.

Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους και προσθέτουν: «Ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης. Με το πλαίσιο αιτημάτων μας δεν ζητάμε πολλά, μα τα αναγκαία για να μπορούμε να ασχολούμαστε με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, να ζουν οι οικογένειές μας υποφερτά». Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στο κέντρο της Βέροιας Με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10.30 από τον κόμβο της Κουλούρας οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα και κατευθυνόμενοι στο κέντρο της Βέροιας, προσανατολίζονται σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Δημαρχείου (στο κέντρο της πόλης), όπως επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής, Θόδωρος Παπακωνσταντίνου. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα διαρκέσει έως και τις 14.00, οπότε και μεγάλη μερίδα των συμμετεχόντων -αγρότες και κτηνοτρόφοι- θα επιστρέψουν στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία, ξεκινώντας το στήσιμο του μπλόκου τους. Στη σημερινή κινητοποίηση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί την πρώτη σε επίπεδο Βόρειας Ελλάδας, έχουν δηλώσει συμμετοχή φορείς της Βέροιας, όπως Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο, οδηγοί ταξί και αστικών, και φοροτεχνικοί. Η «Βέροια σήμερα κατεβάζει ρολά και όλοι μαζί οι φορείς και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα διαμαρτυρόμαστε απέναντι στα μέτρα και την πολιτική της κυβέρνησης» σημείωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου. «Σήμερα ξεκινάμε να στήνουμε το μπλόκο της Κουλούρας στην Ημαθία και καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να δώσουν δυναμικό «παρών» κατά των μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και οδηγεί στον αφανισμό του μικρομεσαίου αγρότη και κτηνοτρόφου» επισήμανε ο κ. Θόδωρας Παπακωνσταντίνου. Τονίζεται ότι το μπλόκο της Κουλούρας συντάσσεται με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων Ελλάδας. Ζάκυνθος: Αγρότες με τρακτέρ στην πόλη ενόψει κινητοποιήσεων Από την περιοχή της Λούμπας στην πόλη της Ζακύνθου, άρχισαν τις κινητοποιήσεις τους, οι αγρότες του νησιού, οι οποίοι με ζεστές τις μηχανές των οχημάτων τους, περιμένουν τις αποφάσεις του πανελλαδικού συντονιστικού οργάνου των αγροτών ώστε να κλιμακώσουν τις δράσεις τους. Σήμερα, λίγο μετά τις δέκα το πρωί τα πρώτα τρακτέρ έκαναν την εμφάνισή τους στο κόμβο της Λούμπας στην πόλη της Ζακύνθου. Στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μίλησε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου Ζακύνθου, Τιμόθεος Φαραός, ο οποίος επεσήμανε ότι «μετά από τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε, αποφασίσαμε μια πρώτη συγκέντρωση ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να κλιμακωθεί και με μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου». «Για τους αγρότες, τους φτωχούς ανθρώπους το επόμενο διάστημα θα κλιμακωθεί ακόμα πιο πολύ αυτή η αντιαγροτική πολιτική που εφαρμόζεται, από την κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε ο κ. Φαραός, ο οποίος τέλος δήλωσε ότι «σήμερα δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, ο κόσμος πρέπει να παλέψει για τα δικαιώματά του, να παλέψει για την ασφάλιση και για να έχει καλή τιμή πώλησης το αγροτικό προϊόν για να μπορέσει να επιβιώσει». Πληροφορίες και φωτογραφίες: ekriti.gr, tempo25.gr, patrisnews.gr, pliroforiodotis.gr iefimerida loading…

