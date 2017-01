Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ προς συντονιστή Νομαρχιακής Γρεβενών του ΣΥΡΙΖΑ:

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πριν λίγες μέρες ο Συντονιστής Νομαρχιακής Γρεβενών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Γραμματέας Νομαρχιακής ΔΗΜΑΡ, με την ορμή του νεόκοπου διαφωτιστή και την αγωνία του να αποδείξει ότι άξιζε η μεταγραφή του, ανέλαβε να μας ενημερώσει (μέσω social media), για τις επιτυχίες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ….. με αριθμούς που παρουσίασε σε ομιλία του ο Υπουργός Οικονομικών κος Παπαδημητρίου (αυτός με τα 3,5 εκ. € σε Τράπεζα της Αμερικής).



Ο κος Καλαμάρας μάλλον δεν κατάλαβε (;) ότι ο κ. Υπουργός έβγαλε τα στοιχεία αυτά γιατί πολύ απλά τα συνέκρινε με την «περίφημη» περίοδο της καταστροφικής για τη χώρα «Βαρουφακιάδας»! Ας τα δούμε αναλυτικά λοιπόν: Είπε ότι βλέπει αύξηση σε ετήσια βάση 12,6% στον όγκο των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (ιδιωτικές επενδύσεις) στο 3ο τρίμηνο του 2016 αλλά παραβλέπει, ότι η σύγκριση γίνεται με το 3 ο τρίμηνο του 2015 που ήταν το χειρότερο τρίμηνο για αυτό το μέγεθος, όχι μόνο από το 2008 που ξεκίνησε η ύφεση, αλλά στην πρόσφατη οικονομική ιστορία με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Είπε ότι βλέπει αύξηση 5,1% στην ιδιωτική κατανάλωση το 3ο τρίμηνο του 2016 σε ετήσια βάση, αλλά παραβλέπει να επισημάνει ότι την συγκρίνει με αυτήν του 3 ου τριμήνου 2015 που επιβλήθηκαν τα capital controls και ότι για το 2016 υπολογίζεται τελικά μείωση -0,6% με βάση τον Προϋπολογισμό.

Είπε ότι βλέπει αύξηση 228% στις ξένες άμεσες επενδύσεις την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, από 703 εκατ. το 2015 σε 2,303 δισ. ευρώ το 2016, αλλά παραβλέπει ότι το μέγεθος του 2015 είναι κατά 56% χαμηλότερο από του 2014 , λόγω της καταστροφικής διαπραγμάτευσης του

, Βλέπει άνοδο στις 94,6 μονάδες του δείκτη οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ το Δεκέμβριο του 2016 από 92,4 μονάδες το Νοέμβριο αλλά δεν τολμάει να το συγκρίνει με το Νοέμβριο του 2014 που ο δείκτης κυμαινόταν στα υψηλά εξαετίας (103,3 μονάδες) ούτε φυσικά υπενθυμίζει ότι τον Αύγουστο του 2015 παρουσίασε ιστορικό χαμηλό. Κύριε Καλαμάρα αυτό που λέει ο λαός μας, ότι οι μισές αλήθειες είναι χειρότερες από το ψέμα, ισχύει για την περίπτωση της Κυβέρνησής σας. Ο υπουργός σας βασίζει την αισιοδοξία του στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στην ανταγωνιστικότητα του κόστους εργασίας και στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (Cosco, αεροδρόμιο κλπ.), μόνο που ξεχνάει ότι αυτά τα έκαναν άλλοι και οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τα πολέμησαν λυσσαλέα.



Ο κόσμος ζει στο πετσί του το SUCCESS STORY της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ …από την ανάποδη…. Δηλαδή με προαναγγελίες για την εφαρμογή του κόφτη στις συντάξεις και τις νέες αυξήσεις στη φορολογία. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

