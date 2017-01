Με… πλαστικά χέρια και το αυτόματο σε ετοιμότητα ο φρουρός του Τραμπ!

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και την πανέμορφη γυναίκα του, Μελάνια, στην ορκωμοσία του νέου προέδρου της Αμερικής. Κάποιοι, όμως, πρόσεξαν και τον φρουρό του, με αφορμή την περίεργη θέση και αφύσικη των χεριών του, η οποία «γέννησε» ένα… σενάριο συνωμοσίας.



Συγκεκριμένα, ο φρουρός που ακολουθούσε την πρώτη κυρία, είχε σε γωνία τα χέρια του, σαν να φτιάχνει το παλτό του. Όχι όμως στιγμιαία, αλλά σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Έτσι, βγήκε το σενάριο, ότι τα χέρια που βλέπουμε, είναι προσθετικά μέλη, με τα κανονικά χέρια του να είναι μέσα από το παλτό «ελεύθερα» κρατώντας σε ετοιμότητα ένα αυτόματο όπλο! gazzetta loading…

