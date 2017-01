Θεσσαλονίκη: Viral στο facebook το τετραπλό παρκάρισμα της χρονιάς

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Με το πιο αξιοπερίεργο παρκάρισμα που έχει γίνει ποτέ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στο κέντρο της, ήρθαν αντιμέτωποι διερχόμενοι οδηγοί από το σημείο. Κι αυτό γιατί »διπλοπαρκαρίσματα έχουμε δει.



Ακόμη και τριπλοπαρκαρίσματα έχουμε υπομείνει αλλά τετραπλό παρκάρισμα που κλείνει τελείως τον δρόμο σταματώντας κατ’ ουσία την κυκλοφορία βλέπουμε για πρώτη φορά» ανέφεραν δικαιολογημένα περαστικοί από την οδό Δωδεκανήσου. Δείτε τη φωτογραφία όπως δημοσιεύτηκε στην ομάδα του Facebook Active Thessaloniki… gazzetta loading…

