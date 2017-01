Θαρραλέα πάπια παίζει με τίγρη και καταφέρνει να την ξεγελάσει για τα καλά!

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Μια πονηρή πάπια στο πάρκο άγρια ζωής Symbio στη Νέα Νότια Ουαλία ήθελε παιχνιδάκια και άρχισε να παίζει με μια τίγρη την οποία καταφέρνει να την ξεγελάσει με μεγάλη μαεστρία.

Προφανώς η τίγρη ήταν χορτάτη και δεν είδε ποτέ σαν δείπνο την θαρραλέα πάπια! instabam loading…

