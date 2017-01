Ευάγγελος Σημανδράκος: ΟΧΙ στη λειτουργία άλλων σταθμών διοδίων στην περιοχή μας

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τις θέσεις του για την δημιουργία-λειτουργία νέων σταθμών διοδίων στη Δυτική Μακεδονία, εξέφρασε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, o Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών, Ευάγγελος Σημανδράκος:





Οι νέοι σταθμοί διοδίων επί της Εγνατίας Οδού που σχεδιάστηκαν και αποφασίστηκαν από το Νοέμβριο του 2014, με την υπ. αριθ. 6686 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμό τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό», θα πλήξουν την ήδη βεβαρυμμένη οικονομικά κατάσταση όσων πολιτών χρησιμοποιούν τα τμήματα αυτά του αυτοκινητοδρόμου. Συγκεκριμένα, οι δύο νέοι σταθμοί διοδίων που σχεδιάζεται να λειτουργήσουν τους επόμενους μήνες, ο ένας στον κάθετο άξονα Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής στο ύψος του Αλιάκμονα και ο άλλος στον άξονα Παναγιάς-Κοζάνης στο ύψος του Βενέτικου, περικλείουν μια πολύ μικρή περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, διάσπαρτη από κοινότητες και οικισμούς, αυξάνοντας δυσανάλογα το κόστος χρήσης του αυτοκινητοδρόμου σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία. Η απόφαση αυτή επιβαρύνει οικονομικά, εκτός από τους επισκέπτες-ταξιδιώτες, κυρίως τους εργαζόμενους της περιοχής οι οποίοι εξαναγκάζονται να χρησιμοποιούν την Εγνατία Οδό για τις καθημερινές τους μετακινήσεις από και προς τον τόπο εργασίας τους. Η ανωτέρω εξέλιξη αποτελεί ένα αντιαναπτυξιακό μέτρο που θα πλήξει καίρια την ευρύτερη οικονομία της περιοχής, καθώς παράλληλα με τις αυξημένες τιμές των καυσίμων, με τη λειτουργία νέων σταθμών διοδίων θα αυξηθεί και το κόστος χρήσης της Εγνατίας Οδού. Το περασμένο καλοκαίρι, σε μια προσπάθεια τροποποίησης της ανωτέρω ΚΥΑ που επιβάλλει τη λειτουργία νέων σταθμών διοδίων στο πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης της Εγνατίας Οδού από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εισήχθη διάταξη εκ μέρους του Υπουργού Μεταφορών σε σχέδιο νόμου (Ν. 4388/2016) που να εξαιρεί τις ανωτέρω περιοχές από τη λειτουργία διοδίων. Ωστόσο με τροπολογία της τελευταίας στιγμής η διάταξη αυτή απεσύρθη και ισχύουν πλέον οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 2014. Θεωρούμε απαράδεκτη τη λειτουργία, άνω του ενός σταθμού διοδίων ανά Περιφερειακή Ενότητα καθώς δεν μπορεί ανά 20-30 χιλιόμετρα, και ιδίως σε μια περιοχή διάσπαρτων κοινοτήτων, ο χρήστης του αυτοκινητοδρόμου, και δη οι εργαζόμενοι, να εξαναγκάζονται να πληρώνουν ένα τόσο υψηλό τίμημα για μια τόσο μικρή απόσταση. Η Εγνατία Οδός είναι μια κερδοφόρος επιχείρηση με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων Ευρώ ετησίως και μια τέτοια εξέλιξη αντιβαίνει στο νόημα της παρεχόμενης υπηρεσίας του αυτοκινητοδρόμου, που δεν είναι άλλο από την απρόσκοπτη ελευθερία μετακίνησης με ένα συμβολικό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο διεξάγει το διαγωνισμό παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, οφείλει να επανεξετάσει το σχεδιασμό των σταθμών διοδίων με στόχο την εξεύρεση τελικής λύσης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και με γνώμονα την αναλογικότητα στη χρήση του αυτοκινητοδρόμου. Δεν μπορεί σε μια τόσο μικρή γεωγραφική περιοχή να λειτουργούν τόσοι πολλοί σταθμοί διοδίων. Εάν δεν εξεταστεί και δεν επιλυθεί άμεσα το ζήτημα αυτό, οι εξαγγελθείσες κινητοποιήσεις θα δημιουργήσουν μια δυσάρεστη κατάσταση την οποία όλοι μας θέλουμε και πρέπει να αποφύγουμε.



