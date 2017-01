Δήμος Γρεβενών: Νέα συνάντηση για τις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις 2017

Ιανουάριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση φορέων, συλλόγων και κατοίκων του Δήμου μας προκειμένου να συζητήσουν και να ανταλλάξουν προτάσεις και ιδέες για την καλύτερη διοργάνωση των φετινών αποκριάτικων εκδηλώσεων. Ευχαριστούμε όλους όσους παρευρέθηκαν και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και συνέβαλαν σε μια εποικοδομητική συζήτηση με ενδιαφέρουσες προτάσεις και παρατηρήσεις.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την οριστικοποίηση του προγράμματος των αποκριάτικων εκδηλώσεων. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

