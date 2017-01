Grevena TV || Γιώργος Δασταμάνης: Ξεκίνησε η απομάκρυνση του χιονιού από την πόλη των Γρεβενών με προβλήματα… (εικόνες + video)

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μπορεί ο Δήμος Γρεβενών να ζήτησε, με ανοκοίνωσή του, την προσωρινή απομάκρυνση των οχημάτων από τις κεντρικές οδούς Κ.Ταλιαδούρη, 13ης Οκτωβρίου και Θ.Λαδά. προς διευκόλυνση των εργασιών αποχιονισμού που εκτελούνται από τον Δήμο Γρεβενών,αλλά δυστυχώς αρκετοί ήταν αυτοί που δεν «συμμορφώθηκαν» .

«Πολλά χωριά αντιμετώπισαν πρόβλημα με την έντονη χιονόπτωση που έπληξε την περιοχή μας αφού δεν είχαν ρεύμα για πολλές ώρες» ανέφερε ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης μιλώντας στην camera του Grevena TV και ζήτησε από τους πολίτες να βοηθούν στο έργο του Δήμου…



































