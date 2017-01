FAZ: Ξένοι αγοράζουν εξοχικά στην Ελλάδα σε χαμηλή τιμή -Προτιμούν Μύκονο, Πάτμο και Σαντορίνη

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung, σε αναλυτικό ρεπορτάζ στις οικονομικές της σελίδες, επισημαίνει ότι τελευταία έχει αυξηθεί το διεθνές ενδιαφέρον για την αγορά εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα.



Οι αγοραστές δεν είναι, όπως θα περίμενε κανείς, μόνο Βορειοευρωπαίοι, αλλά προέρχονται κατά 15% από τις ΗΠΑ και κατά 10% από την Κίνα. Το κινεζικό ενδιαφέρον σχετίζεται με τις ποικίλες επενδύσεις στην Ελλάδα, το δε αμερικανικό έχει και φορολογικά κίνητρα. Πάντως, τόσο Αμερικανοί όσο και Κινέζοι προσελκύονται και από την άδεια απεριόριστης παραμονής που παρέχει η ελληνική κυβέρνηση σε όσους πολίτες χωρών εκτός ΕΕ επενδύουν στην Ελλάδα πάνω από 250.000 ευρώ. Η γερμανική εφημερίδα αναφέρει ότι οι περισσότερες αγορές εξοχικών από ξένους γίνονται στη Μύκονο, την Πάτμο και τη Σαντορίνη. Οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα έπεσαν κατά 40 με 50% μεταξύ του 2011 και του 2015, αλλά από πέρυσι άρχισαν πάλι να ανεβαίνουν και σε κάθε περίπτωση είναι κατά ένα τρίτο χαμηλότερες από ότι πριν από τη διεθνή κρίση του 2008.



Οι Ευρωπαίοι που αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η χώρα θα παραμείνει μέλος της ΕΕ και της ευρωζώνης, το πολιτικό μέλλον αντίθετα είναι για τους μη Ευρωπαίους μάλλον αδιάφορο. Deutsche Welle loading…

