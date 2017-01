Τι θα γίνει με τα σχολεία την Δευτέρα σε Γρεβενά και Δεσκάτη;

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Γρεβενά

Με απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών κ. Γιώργου Δασταμάνη, ανακοινώνεται ότι αύριο Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις 9:15, ενώ οι παιδικοί σταθμοί (Α΄ και Β΄) καθώς και οι παιδικοί σταθμοί της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΕΚΕΓ) θα λειτουργήσουν κανονικά στο ωράριό τους.





Δεσκάτη

Αύριο Δευτέρα 23, Ιανουαρίου τα μαθήματα των σχολείων θα ξεκινήσουν με 1 ώρα καθυστέρηση λόγω παγετού.





