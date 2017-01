Σταύρος Ψυχάρης, ο συντάκτης που έγινε ηγεμόνας στο δημοσιογραφικό «Βυζάντιο» λίγο πριν την πτώση

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η κομμουνιστική οικογένεια, οι ισχυρές κουμπαριές, η άνοδος και η πτώση ενός ισχυρού άνδρα των media της Ελλάδας



Πρόσωπο των ημερών και των τελευταίων 50 χρόνων, ο Σταύρος Ψυχάρης, το πανίσχυρο (τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα) αφεντικό του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη απασχολεί και θα απασχολήσει για όσο καιρό διαρκεί η κρίση στον ΔΟΛ. Το Συγκρότημα δεν πάει καλά. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις διαδικασίες πτώχευσης του ομίλου. Οι πιστώτριες τράπεζες έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες πτώχευσης και ο Σταύρος Ψυχάρης θα θεωρηθεί αποχωρών μέτοχος.

Η αδυναμία του ιδιοκτήτη του ΔΟΛ, Σταύρου Ψυχάρη, να καταβάλει ποσό περίπου 9,5 εκατ. ευρώ που είναι οι εξαμηνιαίοι τόκοι για τις δανειακές του υποχρεώσεις, άνοιξε το δρόμο στις τράπεζες να καταγγείλουν τα δάνεια αυτά. Όλα δείχνουν ότι ένας ιστορικός κύκλος που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας κλείνει. Το Συγκρότημα βαδίζει προς την πτώχευση και ο άνθρωπος που κίνησε πολλές φορές τα τελευταία 30 χρόνια τα νήματα, παρασκηνιακά, βλέπει τον όμιλό του να καταρρέει. Ο ίδιος εμφανίζεται αδύναμος αυτόν τον καιρό και μέσα από τα άρθρα του δίνει το δικό του στίγμα. «Οι «επαναστάσεις» που «εν ονόµατι» της σωτηρίας τους Εθνους καταλύουν το πολίτευµα έχουν βέβαια κοινή µοίρα, τον θάνατο. Βέβαια αυτοί πηγαίνουν στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας, αφού όµως καταστρέψουν τη χώρα και εξαρθρώσουν την κοινωνία. Κατά κανόνα στόχος όλων των επίδοξων «επαναστατών» είναι τα Μέσα Ενηµερώσεως. Οι εφηµερίδες ανέκαθεν, η τηλεόραση ύστερα, και ο ηλεκτρονικός Τύπος εν συνεχεία υπήρξαν για πολλά χρόνια πεδία πολιτικών αναµετρήσεων. Πραγµατικός κίνδυνος από τη γέννηση του νεοφασισµού στην Ελλάδα δεν ανιχνεύεται αλλά η σπορά του κακού έχει γίνει. Ευτυχώς ή δυστυχώς αναδύονται κατά καιρούς από το υπέδαφος της ελληνικής κοινωνίας φιγούρες που µε την ανοησία τους γελοιοποιούν τις προσπάθειες εκείνων που εµφανίζονται ως κίνδυνος να ολισθαίνει η χώρα από το κακό στο χειρότερο», έγραφε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφόρησε πριν τα Χριστούγεννα μετά από θυελλώδεις μέρες για το Συγκρότημα. Από συντάκτης, αφεντικό Ο Σταύρος Ψυχάρης αναμφισβήτητα συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους παράγοντες της πολιτικής, οικονομικής και μιντιακής ζωής της χώρας. Η δύναμη που πέρασε από τα χέρια αυτού του ανθρώπου τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον είναι ανυπολόγιστη και βέβαια φρόντισε ο ίδιος να την αυξάνει διαρκώς με κουμπαριές, φιλίες και σταθερές επισκέψεις στην περιβόητη Αθηναϊκή Λέσχη. Ο Ψυχάρης υπήρξε προνομιακός συνομιλητής των Κωνσταντίνου Καραμανλή και Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σημίτη και πολλών επιφανών επιχειρηματιών. Μόνο οι κουμπαριές του είναι αρκετές για να καταλάβει κανείς τις σχέσεις που είχε. Από τον πρώτο του γάμο έχει δύο γιους, τον Παναγιώτη τον οποίο βάφτισε ο υπουργός της Χούντας, Βύρωνας Σταματόπουλους και τον Ανδρέα Ψυχάρη τον οποίο βάφτισε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ενώ είναι νυμφευμένος σε δεύτερο γάμο. Με τη δεύτερη γυναίκα του έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη Χριστίνα την οποία βάφτισε ο Χρήστος Λαμπράκης και τη Σοφία την οποία βάφτισε ο Σωκράτης Κόκκαλης. Ο Ψυχάρης αναδείχθηκε μέσα από Κομμουνιστική οικογένεια. Ο πατέρας του υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ ενώ η μητέρα του ήταν αδερφή του Κώστα Λουλέ, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ. Μάλιστα κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου επρόκειτο να τον βαφτίσει ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκος Ζαχαριάδης. Όμως ο Ζαχαριάδης έπεσε σε μπλόκο και δεν κατάφερε να φτάσει στο μυστήριο. Έτσι, τον Σταύρο Ψυχάρη θα τον βαφτίσει ο θείος του Κώστας Λουλές. Η συγγενική σχέση με τον Λουλέ θα του διασφαλίσει ισχυρή πρόσβαση στην ΕΔΑ και την δημοσιογραφική σταδιοδρομία του θα την ξεκινήσει στην «Δημοκρατική Αλλαγή». Σχεδόν αμέσως μεταπήδησε στο «Έθνος» σε μια κρίσιμη εποχή και ως πολιτικός συντάκτης άρχισε να διακρίνεται. Στην πρώτη επέτειο της χούντας, το 1972, μεταπήδησε στο συγκρότημα Λαμπράκη ως πολιτικός συντάκτης και μάλιστα κοινοβουλευτικός. Μόλις βρέθηκε στη Χρήστου Λαδά άρχισε η πορεία του. Στο στρατηγείο του Συγκροτήµατος ο Σταύρος θα ανέβει πολύ γρήγορα τα σκαλιά των ορόφων για να βρεθεί στο στενό κύκλο του Χρήστου Λαµπράκη. Στην αρχή είναι πολιτικός συντάκτης της εφηµερίδας Τα Νέα και το άστρο του θα λάµψει γρήγορα. Το ΠΑΣΟΚ και η αλλαγή το 1981, βρίσκουν τον Σταύρο Ψυχάρη να παίζει ήδη σοβαρό ρόλο στο συγκρότημα. Διευθυντής του «Βήματος» ήταν ακόμη ο -εκλιπών- Λέων Καραπαναγιώτης. Όμως το 1982, ο τότε διευθυντής των «Νέων» και μετέπειτα βουλευτής Β’ Πειραιώς του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Καψής απεδέχθη την πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου και ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Εξωτερικών. Τη διεύθυνση των «Νέων» ανέλαβε ο Λέων Καραπαναγιώτης. Ο Χρήστος Λαμπράκης τότε αιφνιδίασε τους πάντες και προσπερνώντας την ιεραρχία τοποθέτησε τον κ. Ψυχάρη στη θέση του διευθυντή. Από το 1983 η άνοδος του Σταύρου Ψυχάρη είναι αλματώδης. Έγινε ο άνθρωπος σκιά του Χρήστου Λαμπράκη και ο πιο ισχυρός άνθρωπος του συγκροτήματος ύστερα από αυτόν. Τα χρόνια περνάνε και η δύναμή του μεγαλώνει. Γίνεται προνομιακός συνομιλητής του Κωνσταντίνου Καραμανλή ενώ αργότερα διορίζεται πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους.

Στην ουσία ο Σταύρος Ψυχάρης απειλήθηκε μόνο μία φορά. Σε ρεπορτάζ που δημοσίευσαν προ ετών στο Unfollow πρώην συντάκτες του Βήματος λένε ότι: «Απειλήθηκε μόνο μια φορά στα χρόνια του «χρυσού» Χρηματιστηρίου. Από το δίδυμο Νίκου Μπιλίρη και Δημήτρη Χατζή, που ουσιαστικά τον προσπέρασαν στην ιεραρχία του Οργανισμού. Εκείνη την εποχή ακούστηκε για πρώτη και μοναδική φορά η ατάκα «Έχω αδειάσει το γραφείο μου και είμαι έτοιμος να φύγω». Τότε υποστηρίζουν κάποιοι, είχε σχεδιαστεί στο χαρτί και το κασέ της ανταγωνιστικής εφημερίδας που ετοιμαζόταν. Δεν χρειάστηκε όμως τίποτε από αυτά. Γιατί; Διότι το δίδυμο «υπομονή και ρεπορτάζ» τον δικαίωσε για μία ακόμη φορά… Και τιμώρησε τους άλλους. Εκείνους που βιάστηκαν να δείξουν την πρόοδό τους. Που βιάστηκαν να αλλάξουν διεύθυνση κατοικίας και κυβικά αυτοκινήτου». Ο Τσίπρας και η γάτα Στην πρόσφατη ιστορία του ο Σταύρος Ψυχάρης έχει δύο επεισόδια που δύσκολα ξεχνιούνται. Το Βήμα της Κυριακής έγραψε για μυστικές συναντήσεις και παζάρια του Πρωθυπουργού με τον Σταύρο Ψυχάρη – ραντεβού που επιβεβαίωσε ότι έγιναν το Μαξίμου απαντώντας στο δημοσίευμα με μια ανακοίνωση. Οπως έγινε γνωστό μέσα από το μακροσκελές ρεπορτάζ της κυριακάτικης εφημερίδας, ο Πρωθυπουργός όχι μόνο είχε συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον κ. Ψυχάρη, αλλά αυτό είχε γίνει κατ’ επανάληψη. Κι όχι δημόσια, αλλά σε σπίτια τρίτων προσώπων. Σε σπίτια τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο και στα Βόρεια Προάστια. Παρούσα και η περιβόητο γάτα Ιμαλαΐων για την οποία ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε αργότερα ότι την… έσκισε. Η τέταρτη περιβόητη συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της 4ης Ιουλίου του 2014, στο κέντρο της πρωτεύουσας, σε ένα διαμέρισμα που βρίσκεται πολύ κοντά στην αμερικανική πρεσβεία και η δημοσίευση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων… Η άγρια κόντρα Ψυχάρη-Παπανδρέου Πριν μερικά χρόνια, το 2012, ο τότε «πληγωμένος» Γιώργος Παπανδρέου πάει στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εξαπολύει επίθεση στα μίντια, στα συμφέροντα και στη Δικαιοσύνη. Κατά τη διάρκεια του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου αφού ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος για πρωθυπουργός και για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατήγγειλε εκδοτικά συμφέροντα, που όπως είπε τον «πολέμησαν» κάνοντας αναφορά στον ΔΟΛ και τον Σταύρο Ψυχάρη και στο δάνειο που είχε ζητήσει από την Εθνική Τράπεζα. Άμεσα τότε ο πρόεδρος του ΔΟΛ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αφού παραδέχεται τα όσα είπε ο Γιώργος Παπανδρέου για το δάνειο που δεν εγκρίθηκε, τον καλεί να πει δημόσια τι ζήτησε κατά τη συνάντησή του με τους εκδότες στο Μέγαρο Μαξίμου… «Ο υπό αποχώρηση πρόεδρος του ΠαΣοΚ παρακαλείται να δηλώσει υπό ποιες συνθήκες συναντηθήκαμε τελευταία φορά στο Μέγαρο Μαξίμου και γιατί ζητήθηκε να πάμε από την πίσω πόρτα του κτιρίου. Και ποιος ζήτησε κάτι από τον άλλο», έγραφε τότε ο Σταύρος Ψυχάρης. Σήμερα ο Σταύρος Ψυχάρης βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση και να χάνει το Συγκρότημά του. Μετά από πολλά επεισόδια και κρίσεις παραμένει ένας μεγάλος παίκτης στην αγορά των μίντια και της πολιτικής. Τι θα γίνει στο μέλλον θα το δείξουν οι εξελίξεις και τα γεγονότα που πλέουν τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς. newsbeast loading…

