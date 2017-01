Συνταγή: Σπαγγέτι με κρέας

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Στις 17 Ιανουαρίου γιορτάσαμε την ιταλική κουζίνα: μακαρόνια, τιραμίσου, πίτσα, όλες οι απολαύσεις επιτρέπονταν. Προτείνω σπαγγέτι με κοκκινιστό κρέας, φίνα συνταγή για εκλεκτά τραπέζια.



Υλικά 1 κιλό σπάλα μοσχάρι

1 πακέτο σπαγγέτι

700 γραμμάρια σάλτσα ντομάτα κονκασέ

1 πράσινη και 1 κόκκινη πιπεριά

1 κρεμμύδι, 2 ντομάτες ώριμες

4 σκελίδες σκόρδο

1 κλαδί δενδρολίβανο και θυμάρι

1 πιπερίτσα τσίλι

1 ποτήρι λευκό κρασί

Λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι

Παρμεζάνα για τρίψιμο



Εκτέλεση Ψιλοκόψτε τις πιπεριές, το κρεμμύδι, τα σκόρδα

Ροδίστε τα με λίγο ελαιόλαδο σε κατσαρόλα, μαζί με το δενδρολίβανο και το θυμάρι

Κόψτε σε μικρά κομμάτια (λεπτά, μακρόστενα, όχι κύβους) το κρέας, ή ζητήστε στον κρεοπώλη να το κάνει

Ρίξτε τα στην κατσαρόλα να ροδίσουν καλά

Σβήστε με το κρασί και ανακατέψτε για 5-7 λεπτά

Ρίξτε τις ντομάτες που έχει χοντροκόψει και ανακατέψτε, καλά

Προσθέστε αλάτι και πιπέρι και την σάλτσα κονκασέ, και το τσίλι

Σκεπάστε και βράστε το κρέας για 2 ώρες, τουλάχιστον, σε χαμηλή φωτιά

Ανακατέψτε κάπου κάπου -Οσο περισσότερο το αφήσετε, τόσο πιο νόστιμο θα γίνει

Προς το τέλος, βράστε τα μακαρόνια όπως λέει το πακέτο

Σερβίρετε με λίγο μαϊνταντό για γαρνίρισμα και μπόλικη παρμεζάνα iefimerida loading…

