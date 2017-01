Σούπερ Λίγκα: Απώλεια ΠΑΟ στην Κέρκυρα, νίκησε και… έπεισε η ΑΕΚ

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην 18η αγωνιστική Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Μπέργκ στην Κέρκυρα, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει το σκορ και τους τρεις βαθμούς, αφού οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν (1-1) με τον Επστάιν και αυτό ήταν το αποτέλεσμα στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ. Νωρίτερα, στον πρώτο αγώνα της επιστροφής του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με πειστικότατη εμφάνιση του Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ (ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0) και έπιασε προσωρινά τον ΠΑΣ Γιάννινα στην 5η θέση της βαθμολογίας. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας, η Λάρισα έμεινε στο «Χ» με τον Πλατανιά (0-0), όπως και ο Λεβαδειακός με τον Ατρόμητο (1-1). Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με τον ΠΑΟΚ να έχει δύσκολο έργο στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα. Δείτε τι έγινε στους αγώνες του Σαββάτου Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στις αναμετρήσεις για την 17η αγωνιστική της Super League: Ηρακλής-Βέροια 1-1

(51΄ Στάμου – 59΄ Λινάρδος) Πανιώνιος-Παναιτωλικός 2-0

(25΄ Ρισβάνης, 54΄ Καθάριος) Ολυμπιακός-Ξάνθη 2-0

(48΄ αυτ. Σβάρνας, 90΄+1 Μανθάτης) ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0

(24΄ Πέκχαρτ, 47΄ Μάνταλος) Λεβαδειακός-Ατρόμητος 1-1

(73΄ Γιουσύφ – 10΄ Λε Ταλέκ) ΑΕΛ-Πλατανιάς 0-0 Κέρκυρα-Παναθηναϊκός 1-1

(29΄ Επστάιν – 22΄ Μπεργκ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1

«Οι Ζωσιμάδες» 19:30 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Ολυμπιακός 42

Ξάνθη 31

Πανιώνιος 31

Παναθηναϊκός 3

ΑΕΚ 25

ΠΑΣ Γιάννινα 25 -16αγ.

ΠΑΟΚ 23 -15αγ.

Πλατανιάς 22

Ατρόμητος 22

Αστέρας Τρίπολης 19

Παναιτωλικός 19

Κέρκυρα 17.

ΑΕΛ 15 -16αγ.

Βέροια 13 -16αγ.

Λεβαδειακός 13

Ηρακλής 8 -15αγ. * Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς. δολ,αμπε

