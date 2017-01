Πώς συνδέεται η στοματική υγεία με την πνευμονία

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Ο χειμώνας είναι η εποχή που σημειώνονται τα περισσότερα κρούσματα πνευμονίας, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι και οι πάσχοντες από χρόνια και σοβαρά νοσήματα. Μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων το 2016 αποκάλυψε ότι η καθημερινή περιποίηση των δοντιών και οι τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο μειώνουν τα βακτήρια της στοματικής κοιλότητας κι έτσι απομακρύνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πνευμονίας.



Συγκεκριμένα, επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, μελετώντας στοιχεία για περισσότερους από 26.000 ανθρώπους, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που ποτέ δεν κάνουν οδοντιατρικό έλεγχο διατρέχουν κατά μέσο όρο 86% μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν πνευμονία σε σύγκριση με όσους ελέγχουν την στοματική τους υγεία τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Μεταξύ των μικροβίων που μπορεί να προκαλέσουν την πνευμονία είναι ο στρεπτόκοκκος, ο αιμόφιλος και ο σταφυλόκοκκος και, σύμφωνα με τους ερευνητές, όσοι ακολουθούν μια ρουτίνα στοματικής υγιεινής που περιλαμβάνει και περιοδικές επισκέψεις στο οδοντίατρο μειώνουν τον αριθμό αυτών των μικροβίων που μπορεί να καταλήξουν στους πνεύμονες. «Είναι ουτοπικό να πούμε ότι μπορούμε να απαλλαγούμε εντελώς από τα βακτήρια που υπάρχουν στη στοματική μας κοιλότητα, αλλά σίγουρα η καλή στοματική υγιεινή μπορεί να περιορίσει τον πληθυσμό τους. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι τα υγιή δόντια και ούλα δεν είναι θέμα καλαισθησίας, αλλά ουσιαστικό ζήτημα υγείας» σχολιάζει η Φωτεινή Καλιακάτσου, BDS, Msc, Οδοντίατρος-Στοματολόγος. Η καλή στοματική υγιεινή, δηλαδή η διατήρηση ενός περιβάλλοντος που δεν ευνοεί την εκδήλωση παθήσεων των δοντιών, των ούλων και γενικά της στοματικής κοιλότητας, σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή και τις τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, αποτελούν τους πυλώνες της στοματικής υγείας. «Η ελλιπής στοματική υγιεινή επιτρέπει στα μικρόβια της οδοντικής πλάκας να αναπτύσσονται ανενόχλητα, παράγοντας οξέα που αποδομούν την αδαμαντίνη των δοντιών και προκαλώντας τερηδόνα. Παράλληλα, τα μικρόβια ερεθίζουν και μολύνουν τα ούλα δημιουργώντας ουλίτιδα, που μπορεί να εξελιχθεί σε περιοδοντίτιδα. Επίσης, άλλα προβλήματα στοματικής υγείας, όπως η κακοσμία, προκαλούνται από την ελλιπή εφαρμογή των κανόνων της στοματικής υγιεινής» εξηγεί η κυρία Καλιακάτσου. Και συμπληρώνει ότι «η σωστή στοματική υγιεινή είναι μια συνήθεια που πρέπει να ακολουθούμε ευλαβικά κάθε ημέρα για όλη μας τη ζωή, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία. Τα γερά δόντια μάς επιτρέπουν να τρώμε και να μιλάμε χωρίς προβλήματα, και βοηθούν την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση μας». Επειδή λοιπόν η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από τη θεραπεία, όπως υποστήριζε και ο Ιπποκράτης, ο σωστός καθαρισμός της οδοντοστοιχίας μπορεί να μας γλιτώσει από επώδυνες πολλές φορές θεραπείες. Σύμφωνα με την Οδοντίατρο-Στοματολόγο Φωτεινή Καλιακάτσου, λοιπόν, θα πρέπει να: – Βουρτσίζουμε τα δόντια μας τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, για τουλάχιστον τρία λεπτά, διότι έτσι αποτρέπεται η περιοδοντική νόσος, η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια δοντιών. – Προτιμάμε μέτρια ή μαλακή οδοντόβουρτσα, την οποία πρέπει να αλλάζουμε κάθε τρεις μήνες. – Χρησιμοποιούμε φθοριούχες οδοντόκρεμες και στοματικά διαλύματα, επειδή βοηθούν στην πρόληψης της τερηδόνας και της ουλίτιδας. – Ολοκληρώνουμε το βούρτσισμα των δοντιών με χρήση οδοντικού νήματος, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. – Χρησιμοποιούμε μεσοδόντια βουρτσάκια αν έχουμε θήκες, γέφυρες, εμφυτεύματα ή σιδεράκια. – Αποφεύγουμε τροφές που βλάπτουν τα δόντια, όπως γλυκά που περιέχουν ζάχαρη, γιατί βοηθάει στην ανάπτυξη τερηδόνας. Επίσης, αποφεύγουμε και το κάπνισμα, αφού η έκθεση στον καπνό μπορεί να προκαλέσει ασθένειες των ούλων, καθώς και άλλα προβλήματα, όπως καρκίνο.



«Και κυρίως δεν πρέπει να αμελείτε τις τακτικές επισκέψεις σας στον οδοντίατρο, ανά έξι μήνες, για καθαρισμό αλλά και συνολική αξιολόγηση της κατάστασης της στοματική σας υγείας, ώστε να αντιμετωπιστούν σε αρχόμενη φάση τυχόν προβλήματα» υπογραμμίζει η ειδικός. Και καταλήγει υπενθυμίζοντας ότι «δεν πρέπει να περιμένετε να πονέσει κάποιο δόντι ή να πρηστούν τα ούλα σας για να επισκεφθείτε οδοντίατρο. Αν αισθανθείτε την παραμικρή ενόχληση, όπως πόνο κατά την κατανάλωση κρύων ή ζεστών στερεών και υγρών τροφίμων, πηγαίνετε αμέσως στον οδοντίατρό σας. Αν τα ούλα σας ματώνουν κατά το βούρτσισμα, ακόμα και αμυδρά, ζητήστε τη βοήθεια του ειδικού, καθώς αποτελεί ένδειξη ουλίτιδας».

