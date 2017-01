Πόσο πόνο μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο σώμα; Αυτές είναι οι 9 πιο επώδυνες εμπειρίες

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Ο πόνος είναι μια πραγματικότητα, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους φόβους του ανθρώπου. Πολλοί έχουν οδηγηθεί εξαιτίας του στην απομόνωση, ενώ κάποιοι άλλοι έφτασαν μέχρι την αυτοκτονία.



Ο πόνος έχει διάφορες μορφές –συναισθηματικός, ψυχολογικός ακόμη και ηθικός-, οι περισσότεροι όμως συμφωνούν ότι ο φυσικός σωματικός πόνος είναι το είδος στο οποίο θέλουμε να δώσουμε τέλος το συντομότερο δυνατό. Όπως έγραψε άλλωστε ο Αμερικανός ποιητής και συγγραφέας Τσαρλς Μπουκόφσκι, «δεν ζητάμε την ευτυχία, απλά να πονάμε λιγότερο». Δείτε ποιες είναι οι ασθένειες και οι καταστάσεις που συνδέονται με τον μεγαλύτερο σωματικό πόνο. Αθροιστική κεφαλαλγία (cluster headache) Η αθροιστική κεφαλαλγία είναι ίσως το πιο επώδυνο είδος πονοκέφαλου. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι παρουσιάζει έξαρση σε κάποιες χρονικές περιόδους (πχ. για κάποιες εβδομάδες). Από το γεγονός αυτό (ότι αθροίζεται χρονικά), παίρνει και το όνομά της. Αυτές οι χρονικές περίοδοι ονομάζονται στην αγγλική βιβλιογραφία clusters. Η αθροιστική κεφαλαλγία επηρεάζει λιγότερο από το 1% των ανθρώπων και εκδηλώνεται με οξύ και διεισδυτικό πόνο γύρω από την περιοχή του ματιού. Εκδηλώνεται ξαφνικά και κορυφώνεται μέσα σε 15 λεπτά. Η αντιμετώπισή της είναι κυρίως φαρμακευτική, με τη βοήθεια νευρολόγου. Τοκετός Ο πόνος του τοκετού είναι τόσο διαπεραστικός, που αποτελεί σημείο αναφοράς στις διηγήσεις των μαμάδων. Τον… ξεχνούν μόνο αφού έχουν φέρει στον κόσμο τα παιδιά τους. Χρειάζεται να προσθέσει κανείς σε αυτό κάτι παραπάνω; Έρπις ζωστήρας Είναι ένα δερματικό εξάνθημα που στη οξεία φάση του προκαλεί δυνατούς πόνους. Συχνά οι πόνοι γίνονται μακροχρόνιοι ή και μόνιμοι διατηρώντας ανάλογη ένταση (μεθερπητική νευραλγία). Πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι ο πόνος του έρπητα ζωστήρα είναι ο χειρότερος πόνος που έχουν βιώσει. Πέτρες στα νεφρά Το πρώτο σύμπτωμα μιας πέτρας στα νεφρά είναι ο οξύς πόνος, που έχει περιγραφεί ως χειρότερος και από τους πόνους της γέννας. Ο πόνος αρχίζει ξαφνικά όταν μια πέτρα κινείται στο ουροποιητικό και εμποδίζει τη ροή των ούρων. Το άτομο αισθάνεται συνήθως έναν απότομο πόνο, σαν κράμπα στην πλάτη και στα πλευρά, στην περιοχή του νεφρού ή στην κάτω κοιλιακή χώρα. Μερικές φορές συνυπάρχουν η ναυτία και ο εμετός. Αργότερα, ο πόνος μπορεί να εξαπλωθεί στη βουβωνική χώρα. Οδοντικό απόστημα Πρόκειται για επείγουσα κατάσταση που δημιουργείται ως αποτέλεσμα μόλυνσης των δοντιών ή των ούλων. Το οδοντικό απόστημα είναι μια πυώδης φλεγμονή που χαρακτηρίζεται από την συγκέντρωση πύου στην περιοχή γύρω από τη ρίζα του δοντιού ή στα ούλα. Οδοντικό απόστημα προκαλείται συνήθως από τερηδόνα ή περιοδοντίτιδα και το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ο οξύς πόνος. Νευραλγία τριδύμου Η νευραλγία τριδύμου είναι μία από τις πιο κοινές αιτίες πόνου στο πρόσωπο. Το τρίδυμο νεύρο είναι το πέμπτο και μεγαλύτερο νεύρο από τις 12 εγκεφαλικές συζυγίες νεύρων. Τα επεισόδια οξέος, διαξιφιστικού πόνου που προσβάλλουν το πρόσωπο, διαρκούν λίγα δευτερόλεπτα και περιγράφονται ακόμα και σαν κεραυνοί ή ριπές αυτόματου όπλου. Δυστυχώς, η νευραλγία τριδύμου είναι άγνωστης αιτιολογίας. Εγκαύματα Τα σοβαρά εγκαύματα είναι επώδυνα όχι μόνο όταν συμβαίνουν αλλά και σε όλη τη διάρκεια της επούλωσής τους. Ένα σοβαρό έγκαυμα τρίτου βαθμού περιλαμβάνει όλες τις στοιβάδες του δέρματος, λίπος, μύες, και σε σοβαρές περιπτώσεις φθάνουν μέχρι τα οστά. Ένα έγκαυμα δεύτερου βαθμού, αν και λιγότερο σοβαρό, μπορεί να είναι εξίσου βασανιστικό.

Ινομυαλγία Η ινομυαλγία είναι ένα σύνδρομο χρόνιου εκτεταμένου και βασανιστικού σωματικού πόνου, που προκαλεί σημαντική λειτουργική ανικανότητα και επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής των πασχόντων. Η συχνότητά της κυμαίνεται μεταξύ 2% και 5% του πληθυσμού σε μελέτες από διάφορες χώρες. Προσβάλλει κυρίως γυναίκες, σε αναλογία 7:1. H ηλικία των ασθενών είναι από 20 έως 70 ετών. Γυναίκες ηλικίας 30-50 ετών αποτελούν το 90% των ασθενών. Περίπου το 25% των ανθρώπων είναι ανίκανοι να εργαστούν. Οσφυονωτιαία παρακέντηση Η οσφυονωτιαία παρακέντηση είναι μία εξέταση στην οποία γίνεται εισαγωγή μιας λεπτής βελόνας μέσα στη σπονδυλική στήλη, στην περιοχή της οσφύος (μέσης) όπου βρίσκεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Αυτό γίνεται για διαγνωστικούς ή και θεραπευτικούς σκοπούς. Είναι επώδυνη εξέταση και απαιτεί γιατρό με μεγάλη πείρα. onmed loading…

