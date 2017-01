Ο σκύλος της οικογένειας σκότωσε το κοριτσάκι τους

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το 14 μηνών κοριτσάκι είχε τραγικό τέλος μετά από επίθεση Ροτβάιλερ



Ένα κοριτσάκι 14 μηνών έχασε την ζωή του, αφού του επιτέθηκε και το δάγκωσε ο σκύλος της οικογένειας της, ράτσας Ροτβάιλερ στο Σεντ Ομπίν στην βόρεια Γαλλία, όπως ανέφεραν πυροσβεστικές και αστυνομικές αρχές.

«Ο σκύλος φέρεται να πήδηξε πάνω στο μικρό κοριτσάκι που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της μαζί με την μητέρα της και την δάγκωσε στο κεφάλι», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αστυνομία, προσθέτοντας πως ακόμη ένας σκύλος, ράτσας Τζακ Ράσελ, φέρεται να δάγκωσε επανειλημμένα το κοριτσάκι. «Η μητέρα του μικρού κοριτσιού δεν μπορούσε να κάνει τίποτε (…) προσπάθησε να την βοηθήσει, απομακρύνοντας την από το στόμα του Ροτβάιλερ, αλλά μάταια», ανέφεραν οι αρχές και μετέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ενώ οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, το κοριτσάκι είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και δεν μπορούσε να διασωθεί. Το Ροτβάιλερ εκτελέστηκε από θηροφύλακα έπειτα από απαίτηση της αστυνομίας. Το άλλο σκυλί Τζακ Ράσελ αναμένεται να οδηγηθεί σε ευθανασία.

