Μπάσκετ κορασίδων ΕΚΑΣΔΥΜ: Κεραυνός Αγίου Γεωργίου- Μ.Αλέξανδρος Κοζάνης 67 – 49 (εικόνες)

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μόνη πρώτη και αήττητη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η ομάδα κορασίδων του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου, στον δεύτερο όμιλο του πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΔΥΜ. Τελευταίος της αντίπαλος ήταν η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Κοζάνης την οποία νίκησε χωρίς δυσκολία με σκόρ 67 – 49, το απόγευμα του Σαββάτου στο ΔΑΚ Γρεβενών. ’Ετσι με την δέκατη νίκη της σε δέκα αγώνες η ομάδα του Κεραυνού συγκέντρωσε 20 βαθμούς και περιμένει τώρα τις υπόλοιπες ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις του πρώτου ομίλου ώστε να δημιουργήσουν τον τελικό γύρο του πρωταθλήματος ΕΚΑΣΔΥΜ.















































ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γρεβενών

