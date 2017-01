 Κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας || Κρίθηκαν και τοποθετήθηκαν οι νέοι Υποστράτηγοι

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Αριστείδη Ανδρικόπουλου και Μιχαήλ Καραμαλάκη, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους (22) Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (-20- Γενικών Καθηκόντων, -1- Ειδικών Καθηκόντων-Υγειονομικό και -1- Ειδικών Καθηκόντων Εγκληματολογικών Εργαστηρίων). Ειδικότερα: Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Υποστράτηγους: 1. ΜΠΑΚΑ Αντώνιο 2. ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ Χρήστο Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστράτηγους: 1. ΚΩΤΣΑΚΗ Γεώργιο 2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Αλκιβιάδη 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα 4. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστο 5. ΠΛΟΥΜΗ Εμμανουήλ 6. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα 7. ΚΟΤΣΙΑΦΤΗ Δημήτριο 8. ΠΑΝΟΥΣΗ Σωτήριο 9. ΜΑΛΕΒΙΤΗ Ηλία, Υγειονομικό 10. ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη, Εγκληματολογικών Εργαστηρίων Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω δέκα (10) Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν δε ύστερα από τριάντα (30) ημέρες: 1. ΜΩΥΣΙΔΗ Βασίλειο 2. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ 3. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ Γεώργιο 4. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Νικόλαο 5. ΤΖΙΓΚΟ Βασίλειο 6. ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ Θεόδωρο 7. ΤΣΟΛΚΑ Φώτιο 8. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Εμμανουήλ 9. ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗ Κωνσταντίνο 10. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ Νικόλαο Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως: ΚΩΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος, στον Κλάδο Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλκιβιάδης, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Χρήστος, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

ΠΛΟΥΜΗΣ Εμμανουήλ, από Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α στον Κλάδο Ασφάλειας/Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης στον Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος.

ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ Δημήτριος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΠΑΝΟΥΣΗΣ Σωτήριος, στο Γραφείο Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, συνεχιζομένης αποσπάσεώς του στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού/Υπουργείου Εσωτερικών.

ΣΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντίνος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος, από Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, ως Γενικός Διευθυντής.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής όπου υπηρετεί, ως Βοηθός.

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αδαμάντιος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΤΡΙΓΩΝΗΣ Δημήτριος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Εύβοιας στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΜΕΝΕΞΙΔΗΣ Νικόλαος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΔΟΜΖΑΡΙΔΗΣ Φώτιος, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, από Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Παναγιώτης, από Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στην Αστυνομική Ακαδημία, ως Διοικητής.

[ΥΓ.] ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ Ηλίας, στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

[Ε.Κ.] ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθύντρια. Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

