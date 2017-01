Κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας || Κρίση Αντιστρατήγων και οι νέες τοποθετήσεις

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους Αντιστράτηγους, ως ακολούθως:

Διατηρητέους τους:

Αριστείδη Ανδρικόπουλο,

Μιχαήλ Καραμαλάκη

Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. – Ευδόκιμα τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του τον Ιωάννη Διαμαντόπουλο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως: Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ως Υπαρχηγός του Σώματος.

Μιχαήλ Καραμαλάκης, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων.

Αντώνιος Μπάκας, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Χρήστος Δραγατάκης, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

